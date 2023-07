Da rifiuti a speranza per altri: donati i farmaci inutilizzati

Equità sociale e sostenibilità ambientale: sono le due "direttrici per noi essenziali, incarnate pienamente dall’iniziativa ‘Farmaco Eco Solidale’". Il sindaco Alberto Bellelli ha così introdotto ieri mattina in Municipio la presentazione del progetto cui aderisce l’Unione Terre d’Argine e sviluppato da ‘Last Minute Market’ in collaborazione con Aimag. Secondo Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) il 30% dei 24 miliardi di dosi di farmaco che gli ospedali o i cittadini acquistano annualmente, non viene utilizzato: farmaci che finiscono nella spazzatura e rappresentano un doppio spreco, sia per il valore in sé dei prodotti non utilizzati, sia per i costi di raccolta e smaltimento. "Attraverso un gesto che non costa nulla – ha sottolineato dell’assessore alle Politiche sociali e sanitarie del Comune di Carpi, Tamara Calzolari – ossia il conferimento di questi farmaci negli appositi contenitori, si realizza un duplice obiettivo: dare una mano a chi è in difficoltà e limitare la produzione di rifiuti che non possono essere avviati al recupero". "In una decina di farmacie dell’Unione e in quella dell’ospedale Ramazzini – ha spiegato Marina Colli, vice presidente FederFarma Modena – sono stati posizionati dei contenitori nei quali i cittadini potranno conferire confezioni integre e non utilizzate di farmaci in corso di validità e dispositivi medici. Materiali che verranno poi selezionati sotto il controllo di farmacisti e personale specializzato prima di essere nuovamente distribuiti a coloro che non possono permetterseli garantendo così, non solo un minor impatto ambientale, ma anche una maggiore giustizia sanitaria".

"I farmaci e i dispositivi raccolti ogni 60 giorni – ha proseguito spiega Matteo Guidi, amministratore delegato di Last Minute Market – verranno da noi selezionati e quelli che rispondono ai requisiti stabiliti dalla normativa regionale (sono esclusi tutti i farmaci che richiedono il rispetto della catena del freddo, i campioni omaggio, i farmaci stupefacenti e quelli a uso esclusivo ospedaliero) saranno messi a disposizione di organizzazioni no profit che si occupano di assistenza sanitaria. Il 70-80% per cento di questi medicinali viene inviato all’estero, nelle nazioni più povere, per essere distribuito negli ospedali e nei dispensari; il resto viene riutilizzato in Italia". "Sul nostro territorio – ha sottolineato la Calzolari – il 30% del materiale sarà dispensato attraverso le associazioni del terzo settore a chi non può permettersi un accesso diretto alle cure". "Questa iniziativa – ha concluso il neo vice presidente di Aimag, Alberto Papotti – consente che un bene prezioso quale un farmaco possa essere rimesso in circolo prima che diventi un rifiuto".

Maria Silvia Cabri