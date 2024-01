Da Salisburgo il Quantum Clarinet Trio

Si è formato al Mozarteum di Salisburgo, dunque in uno dei ‘templi’ della musica, il Quantum Clarinet Trio (con Elena Veronesi, clarinetto, Johannes Przygodda, violoncello, e Bokyung Kim, pianoforte) che sarà ospite della Gioventù musicale giovedì 25 alle 20.30 al teatro San Carlo. Ormai alla vigilia della Giornata della memoria, i tre musicisti renderanno omaggio in particolare a Carl Frühling e Robert Kahn, due compositori che hanno vissuto il dramma della persecuzione antisemita: l’opera di Frühling (nato a Vienna da radici ebraiche) è stata come cancellata, dimenticata, e Kahn dalla Germania dovette trasferirsi in Gran Bretagna, insieme ad altri 400 musicisti ebrei, per poter fuggire alle deportazioni naziste. Nelle composizioni di entrambi si avverte profonda la lezione di Johannes Brahms e lo spirito tardo romantico: nel "Trio in la minore" di Frühling si affaccia anche l’eredità musicale ebraica. Il programma del concerto verrà completato dalla prima esecuzione di "Unintended consequences", lavoro scritto a quattro mani dal compositore modenese Stefano Seghedoni e da Moon Unit Zappa, figlia dell’iconico Frank, e dal "Trio" di Nino Rota, in cui si riconoscono la sua ironia, il suo umorismo e la sua malinconia.

Il Quantum Clarinet Trio (formato da tre giovani musicisti che hanno studiato a Salisburgo con Alois Brandhofer, primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker, e Wolfgang Redik, violinista del Trio di Vienna) si sta affermando in tutta Europa, grazie proprio alla particolarità dei repertori che propone: dal 2021 è parte dell’European Chamber Music Academy, lavorando con celebri artisti come Hatto Beyerle, Johannes Meissl e Patrick Judit.

s. m.