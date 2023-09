Da Sister Act a Vlad Dracula: che musical

Sempre attesa e amatissima, al Comunale torna anche la stagione di musical che si aprirà il 21 gennaio 2024 con l’irresistibile "Sister Act", il musical tratto dall’omonimo film con Whoopi Goldberg, una "svitata in abito da suora" che abbiamo rivisto poche sere fa su Rai1: le musiche del premio Oscar Alan Menken accompagnano anche la versione italiana, con la regia di Chiara Noschese, che nelle ultime due stagioni la produzione teatrale di maggior successo al botteghino. Il 22 marzo poi la Compagnia dell’Ora presenterà "La Leggenda di Belle e la Bestia", un’opera completamente inedita, con testi di Luca Cattaneo e musiche di Enrico Galimberti, per un grande show ispirato alla storia di amore e di avventura di Jeanne-Marie Leprince De Beaumon.

A chiudere il trittico sarà invece (il 3 aprile) "Vlad Dracula", nuovo musical italiano, gotico e sorprendente, su un testo originale scritto da Ario Avecome e Manuela Scotto Pagliara che con Simone Martino firmano musiche e canzoni inedite: il romanzo di Bram Stoker è sullo sfondo di questa versione che crea un forte legame con il nostro tempo e la nostra società. Per la stagione di musical, abbonamenti al via dal 4 novembre con le prelazioni, poi dal 21 per i nuovi abbonati. Sempre ieri il Comunale ha presentato anche gli appuntamenti di "Musica su misura", rassegna di teatro musicale per ragazzi e famiglie che aprirà il 12 novembre con una speciale riduzione del "Don Pasquale" di Donizetti: un cartellone dedicato ai giovanissimi, su cui ritorneremo.

s. m.