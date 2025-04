Da Tienanmen agli ascensori in montagna. L’evoluzione della Cina negli scatti di Barbieri

Tra i fotografi più originali, sorprendenti e anche geniali, Olivo Barbieri ci ha sempre invitato a riflettere sul ‘confine’ che esiste fra reale e irreale, o meglio fra il ‘vero’ e la sua rappresentazione: nei suoi incredibili scatti dall’elicottero, una metropoli può apparirci come un plastico, una riproduzione in scala, un avatar di se stessa, ma allo stesso modo il modellino di una città può sembrarci più reale del luogo fisico. Mai fidarsi del primo sguardo... ’Spazi altri’ era un saggio di Michel Foucault che affrontava le ‘eterotopie’, quei luoghi che ci propongono prospettive (e interpretazioni) diverse. ’Spazi altri’ è anche il titolo della potente personale di Olivo Barbieri, aperta fino al 7 settembre alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Torino: oltre 150 opere, fra cui alcuni trittici di enormi dimensioni, ci accompagnano in Cina per coglierne soprattutto l’evoluzione nell’arco di trent’anni, dal 1989 a oggi. Tramite una app, i visitatori possono ascoltare dalla viva voce di Barbieri la ‘storia’ di ogni immagine: "Già quando sono arrivato la prima volta, casualmente proprio nell’anno dei fatti di piazza Tienanmen, ho avvertito che in Cina era in atto un cambiamento epocale. È stata una specie di esplosione anche culturale, lenta ma inesorabile", dice il fotografo carpigiano.

La selezione fotografica ‘racconta’ le varie tappe del lavoro di Barbieri, la sua ricerca (iniziata già negli anni ‘80) sull’illuminazione artificiale, poi l’indagine sulla città contemporanea, esplorata con la tecnica del fuoco selettivo che permette al fotografo di decidere quale sia il punto fondamentale di lettura di un’immagine. E quindi la serie ’Site specific’ che Olivo ha realizzato volando letteralmente sulle città del mondo, fotografate dall’elicottero con una resa incredibile. "Barbieri pensa molto in alto o, meglio, pensa molto dall’alto – scrive Roberto Koch nel saggio contenuto nel catalogo pubblicato da Allemandi –. Pensa per immagini, Barbieri, perché è di esse che si fida: le vede prima di realizzarle e stamparle, prima di condividerle con noi altri. Ed era questa l’attitudine giusta quando ha cominciato, oltre trent’anni fa, a raccontare la Cina".

Hong Kong, Macao, le montagne del Tibet, il Mar Giallo, le campagne e le metropoli. Dai primi ’Appunti di viaggio in Cina’ del 1989 al ’Paesaggi in miniatura’, e poi alla prospettiva verticale site specific di Shanghai nel 2004, c’è tutto un percorso anche concettuale e intellettuale. Nelle trasformazioni della Cina si può leggere anche il progresso della tecnologia e una nuova filosofia del rapporto con il territorio e con il mondo. "Qui la fotografia non è rappresentazione ma cauta introspezione di un paesaggio", sottolinea Corrado Benigni, curatore della mostra. Una foto straordinaria ci mostra l’ascensore Bailong costruito lungo una parete rocciosa nella zona di Wulingyuan di Zhangjiajie: supera un dislivello di 326 metri in un minuto e mezzo: "Noi abbiamo il mito della montagna come esercizio tra il fisico e lo spirituale: si va in montagna per far vedere la propria prestanza fisica, oppure per comprendere un universo superiore attraverso la natura – spiega Barbieri –. In Cina hanno risolto il problema: hanno creato enormi ascensori e, in modo disinvolto, hanno fatto un’operazione eccentrica e ambivalente. Attraverso uno strumento tecnologico hanno dato la possibilità a tutti di salire sulla montagna, trasformandola di fatto in un parco tematico".

Dalla Cina, dunque, Olivo Barbieri guarda anche a ritroso verso l’occidente, verso la città contemporanea. "Condensati in queste immagini scorrono trent’anni di storia, sufficienti per osservare un cambiamento epocale e globale di un Paese e della sua cultura, che coinvolge direttamente anche tutto l’occidente, ma pure trent’anni di investigazione e riflessione dell’autore sui meccanismi della percezione, dove l’indagine del luogo si mescola a quella del mezzo utilizzato per rappresentarlo – aggiunge Benigni –. Come ha spesso ripetuto Olivo Barbieri, il soggetto della fotografia è la fotografia stessa".