Da Tosca a Turandot Le donne di Puccini

Tosca, Cio-Cio-San, Mimì, Turandot. Giacomo Puccini è stato considerato il grande compositore dell’animo femminile, anzi – sottolinea il critico Roberto Giambrone – "si potrebbe dire che l’universo femminile sia stato per lui un laboratorio del moderno, nel quale analizzare, testare ed elaborare tanto la crisi di un’epoca quanto il desiderio di aprirsi al nuovo". Immergersi nel mondo delle donne di Puccini significa esplorare anche temi trasversali che parlano ancora (e fortemente) ai nostri giorni.

In "Puccini’s opera. Voci di donne", la coreografa Monica Casadei, con la sua compagnia Artemis Danza, reinterpreta con un linguaggio contemporaneo il messaggio che ci arriva da quattro eroine del compositore toscano: lo spettacolo andrà in scena stasera alle 20.30 al teatro Fabbri di Vignola, nell’ambito del Modena Belcanto Festival.

"Puccini’s opera" è una pièce corale interpretata da 18 danzatori: le protagoniste di questa tetralogia pucciniana sono donne tanto diverse quanto legate da un fil rouge di storie attuali e senza tempo. Ne "La Bohème" il tema della morte viene esplorato attraverso un approccio quasi da installazione: i danzatori incarnano un corpo smembrato e fatto a pezzi. L’aria più celebre viene rivisitata in chiave contemporanea, come in un cameo malinconico ed evocativo, con le mani tremolanti di tante Mimì.

Con "Turandot" invece si affronta il tema della violenza: in una sorta di genealogia del male, viene rievocato l’episodio nel quale un’antenata della principessa di ghiaccio fu rapita e uccisa da un tartaro, e soltanto l’amore potrà spezzare questa catena di violenza. Le coreografie sono ispirate alle tecniche di combattimento e training marziale di ispirazione orientale.

In "Madama Butterfly" è dominante l’attesa, un’atmosfera sospesa e quasi metafisica, carica di desiderio e struggimento, poi invece in "Tosca" emerge fortissimo il contrasto fra vittima e carnefice: "Il male è sempre sadico, in particolare quello di chi abusa del proprio potere per ricattare sessualmente una donna", sottolinea Giambrone.

La visione coreografica di Monica Casadei è sottolineata dalla partitura orchestrale di Puccini a cui si affiancano le tracce elettroniche di Luca Vianini per "Butterfly" e "Tosca" e di Fabio Fiandrini per "Bohème" e "Turandot".

E ne emerge un grande affresco che ci dimostra, ancora una volta, come la lirica non sia un mondo lontano e inavvicinabile, ma sappia sempre offrirci spunti di partecipazione e di riflessione che vanno oltre il tempo.