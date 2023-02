Da Trummer ai Quintorigo Le ’chicche’ di Crossroads

La diversità è una grande ricchezza e per tale va trattata. Lo conferma la storia del jazz da sempre accompagnata da drastiche trasformazioni di materiali disparati, manipolati da forti personalità, soprattutto chitarristi e tenoristi. È il messaggio lanciato da Crossroads, Jazz e altro in Emilia-Romagna, ventiquattresima edizione di una maratona da guinness firmata Jazz Network in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e il sostegno del ministero della Cultura, on the road dal 3 marzo al 27 luglio in una ventina tra centri grandi e piccoli, con 60 concerti e 400 artisti. Costellazione di cinque "artist in residence", ovvero Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Mauro Ottolini e Francesco Bearzatti: partecipazioni all star e progetti orchestrali di grande appeal. Più impagabili cadeaux con stelle d’oltreoceano come Dave Holland. Nel primo appuntamento modenese, il 15 marzo alle 21.30 al Teatro Tenda, le luci si accendono sul binomio Olivia Trummer (piano)-Nicola Angelucci (batteria) per il progetto "Dialogue’s Delight" in cui la virtuosa degli 88 tasti, compositrice e cantante di Stoccarda, non per niente insignita del Jazz Award Baden-Württemberg, s’inventa una galassia di suoni peculiare, policroma, benedetta dalla poesia. Giudizi al miele anche per Nicola Angelucci, gemma dalla scuola capitolina, "il miglior batterista d’Europa" a dire di Benny Golson. Il 17 marzo al Teatro Facchini di Medolla (21.30) tocca all’iconica chanteuse Karima portare in dono l’ultimo progetto "No filter". L’accompagnano musicisti speciali, con cui condivide palchi e quotidiano quali Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al piano. Un recital a più voci di successi internazionali spalmati su 11 brani, un’operazione che abbaglia a sei anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista livornese. Altra chicca il 29 marzo (21.30, Teatro Tenda), a pochi mesi del centenario di Charles Mingus i Quintorigo che nel 2008 avevano già reso omaggio con un primo volume all’eccelso contrabbassista-compositore di Nogales firmano il sequel Quintorigo & Mauro Ottolini "Play Mingus". Un pieno di meraviglie, con l’ospite speciale al trombone, Valentino Bianchi al sassofono, Gionata Costa al violoncello, Stefano Ricci al contrabbasso, Andrea Costa al violino, Alessio Velliscig alla voce e Simone Cavina alla batteria. Nell’ ultimo rendez-vous (2 aprile, 21.30 Teatro Tenda) ribalta per John De Leo "Jazzabilly Lovers", ovvero uno dei cantanti di jazz sperimentale più convincenti in attività, inesorabilmente attratto dall’avventura musicale per dividere un repertorio "hillbilly" di jazz e rock’n’roll assieme a Stefano Senni al contrabasso, Enrico Terragnoli alla chitarra e Fabio Nobile alla batteria.

Gian Aldo Traversi