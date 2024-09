Da tutta Europa per il maxi festival musicale

Il bilancio è ancora provvisorio poiché il festival di musica elettronica che si è svolto ieri e l’altro ieri a Bosco Albergati è finito a tarda ora, ma c’è molta soddisfazione tra gli organizzatori, in primis l’amministrazione comunale castelfranchese, che ha fortemente voluto questa iniziativa (il Decibel Open Air) sul proprio territorio. "Sabato – spiega il sindaco, Giovanni Gargano – sono accorse a Bosco Albergati oltre 7.000 persone. La giornata di domenica, per il maltempo, almeno inizialmente ne ha viste circa 3.000, ma un bilancio definitivo sarà fatto solo a festival concluso. In ogni caso, per quanto ci riguarda, posso dire che questo evento è stato un po’ il nostro Modena Park (del resto ci siamo ispirati direttamente a questo evento per l’organizzazione) e c’è una grande soddisfazione per come sono andate le cose: gli hotel della zona erano pieni, i disagi alla viabilità della zona sono stati minimizzati, insomma tutto ha funzionato bene. Ringrazio quindi coloro che si sono prodigati nell’organizzazione, dagli oltre 150 volontari e volontarie fino a Questura, Prefettura, uffici comunali, forze dell’ordine, vigili del fuoco, polizia locale, Avap, Croce Rossa e insomma tutte le istituzioni e le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo grande evento.

È stata una grande opportunità anche per ’sprovincializzare’ il nostro territorio dal punto di vista turistico, tanto che circa il 30 per cento dei partecipanti proveniva da diversi paesi d’Europa, e il resto da tutta Italia. Non è escluso, date queste premesse, che questo evento si ripeta presto proprio a Bosco Albergati. Da parte nostra la disponibilità c’è".

m.ped.