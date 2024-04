Da valutare le condizioni di Erlic e Pedersen

Comincia oggi la settimana che accompagna il Sassuolo alla gara contro il Milan, dopo i due giorni di riposo concessi da Davide Ballardini ad un gruppo cui tocca ritrovare soprattutto morale dopo i due punti persi all’Arechi. Da valutare ci sono le condizioni di Pedersen, che ha saltato le ultime due gare e non è scluso salti la terza, e soprattutto quelle di Erlic, uscito visibilmente sofferente dall’Arechi poco oltre la metà della ripresa: saranno, in questo senso, giorni utili a Kumbulla e Viti, candidati nel caso, insieme a Tressoldi, a sostituire il croato. Tutti abili e arruolati gli altri, ma attenzione a Thorstvedt, che i si dice danno parecchio affaticato dopo una stagione lunghissima. Nel frattempo, continua la prevendita in vista del match di domenica, in vista del quale si prevede un massiccio esodo da parte dei tifosi rossoneri che del resto, sul prato reggiano, hanno festeggiato uno scudetto non più tardi di due anni fa.