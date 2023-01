Da venerdi il Meucci riscaldato a idrogeno

Si apre a tutti gli effetti l’operazione idrogeno in Emilia-Romagna. E’ infatti pronto a partire il primo bando che mette a disposizione 19,5 milioni di euro di fondi Pnrr stanziati dal Governo per la produzione di idrogeno verde in regione. ‘Destinatarie’ in particolare le zone industriali dove ci siano imprese molto energivore, come quelle della ceramica, i cementifici, le cartiere e i petrolchimici. I progetti dovranno essere realizzati entro il 2026 come prevede il Pnrr e sviluppare una potenza da uno a 10 megawatt.

Intanto, all’istituto superiore Meucci di Carpi verrà messo in funzione venerdì prossimo, 20 gennaio, il primo sistema di riscaldamento di un edificio scolastico alimentato ad idrogeno verde, prodotto da pannelli fotovoltaici. L’impianto, inserito nel bando energia della Provincia di Modena aggiudicato da Coopservice di Reggio Emilia, ha previsto la realizzazione di un sistema di generazione del calore costituito da una caldaia alimentata a gas idrogeno prodotto in loco, tramite impianto fotovoltaico posto sulla copertura della palestra del Meucci, che alimenta una serie di elettrolizzatori a celle elettrolitiche. L’intero impianto permetterà di ridurre in un anno le emissioni di CO2 in atmosfera di 717 tonnellate, equivalenti a quanto assorbito da 145 ettari di bosco, cioè la superficie di 25 campi da calcio.