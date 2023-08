Da Yahya al pescatore Cremonini

L’acqua, ovvero fiumi, laghi, piscine è stata al centro, in questa calda estate modenese, di numerose tragedie. Sono cinque le persone, tra giovani, adulti e bambini annegate nel corso degli ultimi tre mesi. Tutti ricorderanno Yahya Hkimi, il ragazzo di 18 anni annegato nel fiume Secchia, a Modena. Il giovane, che avrebbe dovuto diplomarsi qualche giorno dopo la tragica scomparsa, era in compagnia di un amico quando è avvenuta la tragedia. Il corpo del 18enne era stato recuperato cinque giorni dopo la scomparsa nelle acque del fiume, dopo interminabili ricerche da parte dei sommozzatori. Pochi giorni dopo, il nove luglio, a perdere la vita dopo essersi tuffato nel Panaro a Ponte Samone, tra i comuni di Pavullo e Guiglia era stato un 42enne residente in provincia di Piacenza. L’uomo, di origine marocchina, si era tuffato nel fiume all’altezza della diga e non era più riemerso. Il tre agosto l’ennesima tragedia nei nostri fiumi. Gianluca Cremonini, un pescatore di 59 anni, era stato ripescato cadavere nelle acque del Panaro, a Villavara di Bomporto. L’uomo era scivolato mentre pescava ed era riuscito a dare l’allarme alla moglie, affermando di essere in difficoltà. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era più nulla da fare: il 59enne era stato trascinato dalla corrente, morendo annegato. Nessuno potrà dimenticare neppure la tragedia che ha colpito, lo scorso tre luglio, una famiglia di Sant’Antonio Mercadello, nella frazione di Novi. Il piccolo Francesco, due anni, era annegato nella piscina allestita nel cortile di casa, dopo essere sfuggito per qualche minuto agli occhi dei genitori. All’arrivo dei soccorsi per il bimbo, purtroppo, non c’era stato nulla da fare. Ieri l’ennesima disgrazia, con la morte di un giovane di soli 25 anni che, dopo essersi tuffato nei laghetti Curiel, per cause ancora misteriose ha perso la vita davanti agli occhi degli amici.

v. r.