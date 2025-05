’Da zero a cento’, Strazzer: "Visione e perseveranza, vorrei ispirare altri giovani"

Martina Strazzer protagonista – insieme ad altri manager di successo – ieri pomeriggio al Museo Enzo Ferrari di Modena della prima assoluta di ‘Da zero a cento, storie di impresa’, format inedito nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere eccellenze dell’imprenditoria italiana, trasmettendo un messaggio positivo e motivante alle giovani generazioni. L’imprenditrice modenese classe 2001, Ceo e fondatrice di ‘Amabile Jewels’ ha raccontato la sua esperienza di fronte a una platea gremita, composta prevalentemente da studenti universitari della Facoltà di Economia Marco Biagi di Unimore. Quella della giovanissima Martina Strazzer è la storia di un’imprenditrice che, partita dalla sua stanza tra le quattro mura di casa, ha dato vita a un’azienda che oggi conta 42 dipendenti, un fatturato superiore ai 10 milioni di euro e una community digitale che, solo su TikTok, supera 1,6 milioni di follower.

‘Da zero a cento’: un titolo adatto a descrivere il suo percorso?"Sì. Il mio è stato un iter al contrario rispetto a quello canonico. Tante aziende partono dal retail e poi si digitalizzano, mentre, per me, è avvenuto esattamente l’opposto. Ho cominciato nella mia cameretta, poi sono arrivati il primo ufficio, il primo capannone, fino al recente debutto con il negozio di Bologna. Anche se siamo nel 2025, in un momento storico in cui i giovani sono sempre più abituati ad acquistare online, a mio avviso rimane una necessità profonda da parte di tanti clienti di toccare il prodotto, studiarlo attentamente e provarlo. Personalmente, anche io sentivo il bisogno di ’attraccare a terra’ e non restare solo legata al virtuale. Per ora ci stiamo godendo tantissimo questo momento e la città sta rispondendo molto bene: speriamo di potere replicare presto quest’esperienza meravigliosa".

Che messaggio vuole lanciare ai ragazzi seduti in platea oggi?"Spero che la mia storia possa ispirare qualcuno. Raccontando come è nato ‘Amabile Jewels’ e il percorso che mi ha portata fino a qui, vorrei offrire uno sguardo diverso dal solito, magari più giovane e femminile, sull’imprenditoria. Essere imprenditrici oggi è senza dubbio difficile: è una corsa a ostacoli, una lotta quotidiana ricca di sfide e piena di diffidenze. Ma passo dopo passo, farcela è possibile. Quello che vorrei comunicare è un messaggio di fiducia: l’imprenditoria può sembrare un mondo spaventoso, ma con perseveranza e visione si può affrontare".

Per dare un’idea concreta della crescita: da quali numeri è partita e dove è arrivata oggi?"È stata una crescita costante, passo dopo passo. All’inizio realizzavo i prodotti su commissione: mi facevo pagare l’ordine e poi portavo la richiesta al laboratorio, un pezzo alla volta. Oggi parliamo di centinaia di migliaia di pezzi prodotti e di un’azienda che conta 42 dipendenti: i numeri sono cambiati notevolmente".

Amabile è anche una storia al femminile. Quanto conta oggi?"In questo momento l’azienda è prevalentemente femminile: dei 42 dipendenti a cui accennavo prima, soltanto sei sono uomini. Devo ammettere che, per quanto la realtà in cui lavoriamo sia meravigliosa, questa maggioranza femminile non è frutto di una scelta intenzionale. Specialmente all’inizio, infatti, abbiamo ricevuto quasi esclusivamente candidature da donne; ciò, probabilmente, nasce da una combinazione di fattori: un po’ il settore merceologico, un po’ il fatto che il nostro target sia prevalentemente femminile. Ma adesso che stiamo ampliando anche altri reparti, iniziano ad arrivarci anche candidature maschili e, ovviamente, siamo felicissime di accoglierle".