Dachau, recital sul sopravvissuto Giulio Baraldini

Sabato, alle 20.30, nell’aula magna della scuola secondaria ’C. Frassoni’ di viale della Rinascita, in occasione della ’Giornata della Memoria’, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Alma Finalis, propone lo spettacolo ’Nell’inferno di Dachau’. Le memorie del finalese Giulio Baraldini sopravvissuto ai campi di concentramento sono diventate un recital grazie a Emanuela Sgarbi e Maria Pia Garutti del Tentativo Gruppo Teatro e all’accompagnamento musicale di Francesco Boni. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Quella di Giulio Baraldini è una figura che probabilmente solo pochi finalesi conoscono ma il suo percorso di vita e le vicissitudini che ha dovuto affrontare in gioventù lo rendono, a tutti gli effetti, un personaggio meritevole di essere ricordato. A riportarne il ricordo a Finale Emilia, sua città natale, sono stati i nipoti acquisiti Anna Maria e Roberto Galavotti, Ettore e Giancarlo Mitola, che si sono impegnati a far conoscere la sua storia.

Decorato della medaglia della Liberazione, conferitagli dal ministero della Difesa il 25 aprile 2016, Baraldini è uno dei sopravvissuti al campo di concentramento di Dachau, il primo lager nazista. Giulio Baraldini era nato a Finale Emilia il 2 marzo 1921 e portava il cognome della mamma. Appreso il mestiere di sarto, nel 1940, ad appena 19 anni, partì per il militare. Poi la cattura e la deportazione. A Dachau arriva, dopo un viaggio interminabile e inimmaginabile, il 2 marzo 1944, giorno del suo ventitreesimo compleanno. Dopo la Liberazione, Baraldini rientra in Italia pesando solo 34 chili.

"Ai figli e ai nipoti – conclude il suo racconto scritto nell’aprile del 1965, vent’anni dopo la liberazione – ricordo che in quel lontano 2 marzo 1944 mi vennero tolti il nome, l’anima e la personalità e in loro sostituzione mi fu imposto ed impresso un numero: matricola 64825". Baraldini è morto nel 2016 a 95 anni.