Dadà, dopo due anni su il sipario In scena gli eredi del mimo Marceau

Dopo quasi due anni di lavori Castelfranco ha di nuovo il suo teatro Dadà, con l’apertura prevista per il week end del 25-26 marzo. Una bella notizia per la cultura cittadina che così si riappropria di uno storico spazio, gestito da Emilia Romagna Teatro - ERT: dopo il lungo restauro previsti per la riapertura la compagnia ucraina di mimo Dekru, l’orchestra "La Toscanini" e tra aprile e maggio un denso calendario con numerosi spettacoli anche per scuole e famiglie. Ne hanno dato notizia il sindaco Giovanni Gargano per il quale "con un investimento complessivo di 876mila euro, finanziato per 250mila dalla Fondazione di Modena, abbiamo riqualificato la struttura e l’esterno perché la città dialoghi sempre di più col teatro". Alla presentazione anche il presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli e quello di ERT Giuliano Barbolini hanno espresso soddisfazione. Ma gli amanti del teatro Dadà attendono soprattutto notizie sulla stagione di riapertura: "Una stagione – chiosa il direttore di ERT Valter Malosti – che tenta di abbracciare un pubblico il più allargato possibile, in dialogo costante con le scuole, le realtà del territorio e con quelle più difficili come le carceri. Abbiamo cercato di tornare a una funzione sociale del teatro il più possibile estesa".

Ed ecco appunto il programma delle due giornate inaugurali di sabato 25 e domenica 26. Alle 17 del primo giorno il taglio del nastro mentre alle 19 vanno in scena i mimi di Dekru, eredi spirituali del grande Marcel Marceau, con lo spettacolo "Anime leggere" (ingresso libero con prenotazione obbligatori a [email protected]). Il quartetto di virtuosi, pluripremiato, si presenta con quattro figure vestite di nero e truccate di bianco capaci con il solo uso del corpo di evocare gli scenari più fantasiosi dando vita a un viaggio poetico tra divertimento e satira sociale attraverso uno sguardo ironico e delicato. Domenica 28 alle 17 si intitolerà il foyer del Dadà a Maurizio Baroni di Castelfranco, recentemente scomparso e noto collezionista di manifesti cinematografici, capace di raccogliere nella vita 25mila pezzi poi donati alla Cineteca di Bologna.

Alle 18 sul palco La Toscanini NEXT eseguirà un concerto con proiezioni video dedicato a Ennio Morricone, uno dei maggiori creatori di musica del ‘900. Sul palco 13 ci saranno musicisti del progetto de La Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]). Tra aprile e maggio sarà poi la volta, tra le altre, delle creazioni di Emma Dante (Scarpette rotte, 3-4 maggio) e Giorgio Scaramuzzino ("Dentro gli spari. Una storia di mafia", 17-18 maggio) senza dimenticare il Teatro dei Venti con l’Amleto - Anteprima realizzato anche con detenuti della Casa circondariale. Numerosi anche gli spettacoli per famiglie: si parte il 16 aprile con "Cappuccetto blues" mentre al mattino, per le scuole, si partirà il 20-21 aprile con ’I musicanti di Brema’.

Stefano Luppi