"Dagli atti vandalici al degrado. Bisogna intervenire all’istante"

"L’amministrazione che azioni intende intraprendere subito per contrastare ogni atto di vandalismo e il degrado che caratterizza ormai il paese, specialmente nelle ore serali?".

E’ diretta la domanda che Andrea Setti e Valeria Palazzo del gruppo consiliare ‘Progetto Campogalliano’ pongono a sindaco e giunta mediante una interrogazione urgente. "Sabato sera si è verificato un ulteriore atto di vandalismo ai danni di un pubblico esercizio che si trova nel centro di Campogalliano, con lancio e rottura di sedie (in foto, ndr) – affermano i due consiglieri –. L’ennesimo compiuto, specialmente nelle ore serali, ai danni di attività commerciali, abitazioni, auto, presumibilmente da bande di giovani e/o adulti. Il centro del paese (e non solo), e in particolare, intorno all’area dove è collocata la Coop e zone limitrofe, la sera sono da mesi diventati zone pericolose anche per il degrado (ubriachi, situazioni al limite della povertà con persone che dormono fuori), come da più cittadini ci è stato segnalato e noi stessi abbiamo verificato".

Proseguono i consiglieri: "Ciò è molto grave dato che la sicurezza per noi è essenziale, per garantire a tutti una qualità di vita sana e serena soprattutto in un paese piccolo dove questi episodi sono più facilmente gestibili. Per questo sollecitiamo l’amministrazione ad una celere e urgente risposta su come intende contrastare questa situazione che sta degenerando sempre più".

m.s.c.