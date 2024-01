Dagli esordi poetici ai romanzi. Tutte le sfaccettature di Pasolini

La complessa, affascinante e drammatica vicenda umana di Pier Paolo Pasolini sarà rievocata stasera sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, quando, alle ore 20.45, andrà in scena ’Il sogno di una cosa - Pasolini frastagliata materia’. Lo spettacolo della Compagnia ’Artisti a Progetto’, che costituisce il quarto appuntamento della stagione del teatro partecipato di TiPì di questo Comune della Bassa, si muove attraverso poesie, articoli, lettere, romanzi e canzoni come fossero fotografie estratte da una scatola, capaci di cogliere solo dei particolari. Ideato e diretto da Milan Vanzini, tra gli spettacoli vincitori della Selezione Visionari TiPì 2023, consente al pubblico di accostarsi al percorso umano e professionale di Pasolini, dagli esordi poetici in dialetto friulano all’oscurità di "Petrolio", il suo ultimo romanzo, pubblicato postumo. Durante l’esplorazione che fa l’autrice di queste molte personalità di Pasolini, ci si trova davanti a una figura sfaccettata, cubista, che ci osserva con la sua scomposta espressione, carica di contraddizioni. In scena un solo attore, Mele Ferrarini, interpreta Pasolini stesso e alcune figure chiave della sua biografia, come Ninetto Davoli e Livio Garzanti. "Quella frastagliata materia – hanno spiegato nella motivazione i Visionari di TiPì – ci viene consegnata agli occhi e al cuore come un insieme di frammenti, in un’opera che ‘fa a pezzi’ la vita di un uomo, rinunciando per fortuna alla pretesa di raccontarla in maniera esauriente e consolatoria".

Alberto Greco