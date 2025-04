Dagli open day all’orientamento. Scegliamo la scuola giusta per noi

ORIENTAMENTO

Ormai questo anno sta per finire, e tutti i ragazzi della terza media devono cominciare a prendere delle decisioni per il loro futuro; scegliere che liceo fare.

Per alcuni questa idea può essere spaventosa e per altri la decisione è chiara da molto tempo.

E per poter chiarire queste idee, ci sono diversi modi per facilitare questa scelta; una di questi sono gli open day.

OPEN DAY

Gli open day sono delle ’presentazioni’ delle scuole in cui vengono insegnate come sono le loro installazioni, i loro insegnanti, il modo in cui lavorano e le cose che fanno; ed è una grande opportunità per gli studenti che frequentano la scuola di esprimersi, e di dire dal loro punto di vista come si sentono.

Nel nostro caso, alcuni alunni, di diverse scuole sono venuti da noi per raccontarci come è la loro scuola, e come sono le superiori.

Per alcuni alunni, non era chiara la loro scelta, quindi prima avevano frequentato altre scuole che però non gli piacevano e hanno deciso di cambiare scuola.

E sentendo anche la loro esperienza abbiamo capito che gli open day sono molto importanti per questo motivo. Per alcuni gli open day sono molto sottovalutati, quando invece, servono a spiegare tanti dubbi e perplessità.

Invece per alcuni servono a rendere ancora piú chiare le loro idee.

Che cos’è l’orientamento?

L’orientamento è il processo in cui gli insegnanti incoraggiano gli studenti a seguire le proprie passioni e gusti. Questo processo però, non è sempre facile, perché alcuni alunni, a volte, non mostrano interesse in nessuna disciplina.

O sono molto indecisi su quale materie scegliere. Nonostante queste difficoltà, gli insegnanti e i genitori sono un aiuto molto importante in questo processo.

Alcuni genitori però, devono migliorare ad assistere il proprio figlio e non costringerlo a fare una scuola che non piace al proprio figlio. Anche se i genitori pensano di aiutarli per un miglior futuro, non si rendono conto che in realtà stanno facendo tutto il contrario.

Un altro problema, molto presente, è che tante persone scelgono di fare un liceo che non gli piace solo perché il suo migliore amico/a lo fa, perché hanno paura di non fare nuove amicizie o hanno paura di essere esclusi.

Ma non è detto che sia così, tante volte, i migliori amici si trovano a quest’età.

Linda Loschi, Camilla Lasagni, Jazmine Masetto, Mei

classe 3A

scuola Sacro Cuore di Carpi