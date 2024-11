Dagli stand alle sfilate d’auto. Inaugura la fiera di San Martino

Inaugura la Fiera di San Martino: dieci giorni di eventi tra tradizione e novità. Oggi le prime iniziative tra mostre, marching band e l’apertura di BorgoBuono e poi domani mercatini, spettacoli e la consegna del San Martino d’oro. In piazza Matteotti sarà possibile ammirare le creazioni artistiche e i prodotti artigianali del mercatino dell’ingegno, mentre in via per Modena sarà allestita la mostra di biciclette storiche dei mestieri ambulanti "Due ruote nel tempo". Alle 15.15 oggi appuntamento per tutti in piazza Roma per la sfilata di auto d’epoca e a seguire l’inaugurazione ufficiale della manifestazione col tradizionale saluto dell’amministrazione comunale alle attività commerciali del centro, e l’apertura di BorgoBuono, il villaggio delle eccellenze enogastronomiche bomportesi in piazza Donatori di Sangue, e dell’Enoteca Lambrusco, con i produttori vinicoli locali e le degustazioni dei vini delle cantine del territorio. L’arte trova spazio in Sala del Consiglio con la mostra dei pittori locali "Sognare con le mani", mentre in parrocchia alle 15.30 va in scena la pesca di beneficenza e alle 16.00 alla Darsena inaugura la mostra fotografica "Clima: i cambiamenti climatici. Una scomoda certezza", con gli scatti di Francesco De Marco e Giordano Cerè dell’Associazione FotoArt. Domenica il clou con l’apertura del Mercato della Toscana in piazza Matteotti, il mercato contadino dell’arte e dell’ingegno in piazza Roma, dove sarà possibile anche gustare il buon cibo di una volta e in particolare le frittelle di riso. Sarà una settimana ricca di iniziative che proseguiranno anche sabato 9 e domenica 10 novembre per concludersi lunedì 11 novembre, nel giorno di San Martino, con il gran finale.

al. gr.