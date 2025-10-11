Dagli Stati Uniti al Teatro del popolo. Concordia riabbraccia il suo Angelo

Dopo l’accoglienza entusiasta tributatagli l’altra sera dal pubblico bolognese al Duse, Concordia riabbraccia finalmente la sua stella, il suo cittadino più illustre, colui che col suo estro e la sua arte ha portato l’orgoglio della sua terra d’origine sui palcoscenici internazionali più prestigiosi. Parliamo di Angelo Greco, oggi affermato primo ballerino dello Houston Ballet, che dopo avere volontariamente rinunciato a 21 anni a una carriera da solista nella Compagnia della Scala di Milano, ha trovato soddisfazioni e meritata gloria negli Stati Uniti d’America, prima nel corpo di ballo del San Francisco Ballet e, poi, in uno dei più prestigiosi teatri di danza al mondo.

Concordia, dove la vendita dei biglietti disponibili (esaurita in una settimana), è pronta ad accoglierlo stasera alle 20.30 al Teatro del Popolo nel ricordo di quelle performance che da bambino, ancora alunno delle scuole medie locali, prima del terremoto, regalò ai suoi compaesani. Oggi raggiunti i 30 anni ha la soddisfazione di avere messo in piedi una sua compagnia. Era un progetto che coltivava da tempo e che è diventato realtà e ha voluto che l’esodio fosse in Italia, nei luoghi che lo hanno visto crescere e maturare. La sua ultima esibizione in Italia è stata nel 2019, quando partecipò al Roberto Bolle and Friends. Dopo di allora una lunga assenza colmata però da tanti trionfi con lo Houston Ballet in tournèe che lo hanno portato recentemente anche in Giappone. "Sono entusiasta – ha detto Angelo -. Poter finalmente tornare sui palchi italiani è stato un sogno che ho coltivato per 6 anni". Accanto a lui ci saranno interpreti di danza del calibro di Misa Kuranaga, Karina Gonzalez, Tyler Donatelli, Aaron Robison e Gian Carlo Perez. "Saranno serate, essendo io innamorato del classico – spiega Greco – basate essenzialmente sul classico. In tutto 7 balletti più un finale, con tutta la compagnia sul palco, che comprenderanno anche due pezzi neoclassici".

Il programma di sala prevede: "L’air d’esprit", coreografia Gerald Arpino e musiche di Adolphe Adam, con Angelo Greco e Misa Kuranaga; "Sons de l’ame – Ottavo movimento", coreografia di Stanton Welch e musiche di Frederic Chopin, con Karina Gonzales e Aaron Robison; "White swan pas de deux", coreografia di Helgi Tomasson e musiche di Petr Il’ic Caykoskij, con Angelo Greco e Misa Kuranaga; "Diana and Acteon", coreografia di Agrippina Vaganova e musiche di Cesare Pugni, con Tyler Donatelli e Gian Carlo Perez; "The nutcracker", coreografia di Helgi Tomasson e musiche di Petr Il’ic Caykoskij, con Misa Kurunaga e Gian Carlo Perez; "Giselle – Act 2 pas de deux", coreografie di Jean Coralli e Jules Perrot e musiche di Adolphe Adam, con Karina Gozales e Aaron Robison; "Le corsaire", coreografie di Marius Pepita e musiche di Adolphe Adam, con Tyler Donatelli e Angelo Greco. Concluderà la serata il gran finale con tutto il cast.