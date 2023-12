"Dagli studenti ai lavoratori: troppi guai"

"Cittadini soddisfatti del trasporto pubblico locale? Noi vi diciamo di no. Il trasporto pubblico locale rimane una grave criticità sul territorio modenese. Sono tante le segnalazioni di disservizi sulle linee di Modena e della provincia". Così il Movimento 5 Stelle di Modena. "Sono stati recentemente presentati al consiglio comunale gli esiti di studi che dovrebbero ’riformare’, ovviamente migliorandolo, il Tpl, poi senti dalle cittadine e dai cittadini le stesse lamentele di sempre – dichiara Enrica Manenti, consigliera del Movimento 5 Stelle Modena che, proprio a seguito delle segnalazioni pervenute ha depositato un’interrogazione per chiedere all’assessora competente coerenza – Se vogliamo migliorare il Tpl, come prevede il Pums, fino ad inserire le corse serali, come annunciato prima dell’estate, occorre che l’esistente funzioni e pare non sia così". Una cittadina modenese, riferiscono sempre i 5 Stelle, ad esempio dichiara: "Giovedì 23 novembre il pullman, della partecipata Seta, della linea 500, attivo sulla tratta Soliera Modena previsto per le ore 20:01 non è passato. E’ capitato anche altre volte. Ho dovuto pagare 45 euro per tornare a casa". "Altre segnalazioni – proseguono i grillini – riguardano le ultime corse di bus urbani, con cittadini che si sono trovati ad attraversare la città a piedi per tornare a casa. Il Movimento già da tempo registra lamentele legate all’impossibilità di coprire le necessità di trasporto anche dei genitori che devono accompagnare la prole a scuola: impossibile usare i mezzi pubblici per i percorsi casa-scuola-lavoro-scuola-casa a causa degli orari non compatibili. Questa è la situazione di partenza denunciata più volte dal Movimento 5 Stelle Modena. Ora si aggiunge il problema della carenza di autisti che ha portato alla cancellazione di numerose corse. Corse saltate, mancanza di autisti e soprattutto disinteresse verso una professione che eroga un servizio essenziale. Usb segnala da sempre queste problematiche, che riconduce anche a responsabilità di Amo, l’Agenzia della mobilità di Modena. Con l’interrogazione si chiede, per l’ennesima volta, all’assessora competente una sinergia concreta e trasparente con la partecipata Seta e l’Amo, (operazione alla quale questa amministrazione si è sempre sottratta) che punti alla risoluzione dei problemi che si stanno aggravando".