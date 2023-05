Dai cori da stadio agli inni delle squadre: le note migliorano le performance sportive

La musica ha un ruolo importante anche nel calcio tramite i cori, che vengono cantati dai tifosi durante una partita per incoraggiare la propria squadra e gli inni che invece vengono intonati dalle stesse squadre prima della partita per sottolineare l’appartenenza ai propri colori, per rafforzare valori e senso civile, ma anche per valorizzare la propria immagine.

I cori e gli inni di una squadra non esistono solo per maglie conosciute da tutti, ma anche per squadre di categorie inferiori, ad esempio la squadra di calcio del Modena presenta un coro e un inno famosissimi.

Oltre al calcio la musica aiuta in molti altri sport per concentrarsi o come arma motivante per esercizi fisici oppure delle volte si trova proprio alla base di una disciplina in cui gli atleti si muovono al ritmo della musica, ad esempio nella danza, nel nuoto sincronizzato, nel pattinaggio o nella ginnastica ritmica e artistica.

Secondo degli studi la musica migliora le nostre capacità, non solo mentalmente ma anche fisicamente, in particolare rilassa i muscoli e aumenta la circolazione del sangue. Inoltre, il ritmo musicale interagisce con lo sport regolando la sincronizzazione dei movimenti che permette all’atleta di svolgere in modo più efficiente la sua attività. I generi musicali che aiutano a dare la carica nelle attività più intense (come pugilato, calcio, ginnastica o nuoto) sono il pop e il rock, anche se i generi possono cambiare mediante lo sport o i gusti personali.

Alyssa Di Francesco

Federico Mita

(classe 2°G)