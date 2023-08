Dai divieti di transito al riassetto della sosta Ecco i tratti interessati dalle nuove regole

Nella zona di via Gallucci, la stessa via, insieme a vicolo Santa Maria delle Asse, vicolo Tornei, vicolo Masone e il tratto di vicolo del Cane compreso tra vicolo Masone e Rua Pioppa diventano aree pedonali: nei tratti stradali compresi tra corso Canalgrande e Rua Pioppa, infatti, viene vietata la circolazione eccetto taxi, disabili, carico-scarico, veicoli diretti a passi carrabili e autorizzati da specifica ordinanza, mentre nel tratto di via Gallucci tra Rua Pioppa e viale Martiri della Libertà, delimitato da fioriere e cestini, è possibile il solo transito di pedoni e ciclisti.

Nelle vie Gallucci, vicolo Santa Maria delle Asse e corso Adriano (nel tratto tra via Gallucci e vicolo del Cane) viene inoltre vietata la sosta 0-24, mentre in vicolo dei Tornei viene istituito il divieto di fermata su entrambi i lati per la ridotta sezione stradale. Sono confermati gli stalli di sosta riservati ai disabili presenti, realizzati tre nuovi stalli per carico-scarico (tutti i gioni 0-24 per 30 minuti) su corso Canalgrande, corso Adriano e Rua Pioppa, viene riposizionata la postazione per il conferimento rifiuti e realizzate quattro nuove aree di sosta per biciclette.

Nell’area di via Sant’Eufemia, in particolare, viene modificata la circolazione veicolare lungo i tratti nord di via Carteria e via Malatesta fino a via Sant’Eufemia, oltre al tratto di quest’ultima compresa tra le due: d’ora in poi la circolazione (finora in senso orario) sarà in senso antiorario per dare continuità alla circolazione con i tratti a sud delle stesse vie Carteria e Malatesta e per bypassare il tratto di via Sant’Eufemia che diventa pedonale, eccetto velocipedi, veicoli diretti a passi carrabili e autorizzati da specifica ordinanza. Anche il tratto successivo di via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia (quest’ultimo già pedonale), così come l’intera via Badia, diventano pedonali, in questo caso il transito sarà però consentito anche a taxi, disabili e mezzi per carico-scarico (per 30 minuti).