Dai gadget della Notte Rossa la solidarietà per Boccassuolo

Alla Notte Rossa che sabato a Maranello ha celebrato la sua 12ma edizione, il consorzio ‘Maranello Terra del Mito’, composto da commercianti locali, ha annunciato che devolverà il ricavato dalla vendita dei gadget (ovvero cappellini, t-shirt, zaini, braccialetti) alle popolazioni colpite dalla frana di Boccassuolo a Palagano. Gli stessi gadget saranno in vendita anche sabato e domenica in piazza Libertà dalle 18 alle 24 in occasione del ‘Giugno Maranellese’, presso gli stand del Consorzio, che si può contattare all’indirizzo email ‘maranelloterradelmito@gmail.com’ per concordare il ritiro del materiale.

"Come ogni anno, il Consorzio Maranello Terra del Mito ha partecipato con entusiasmo alla Notte Rossa, non solo contribuendo all’organizzazione dell’evento, ma mettendo in campo anche iniziative di solidarietà", ha detto il presidente Marco Poggioli.

"Quest’anno abbiamo voluto essere vicini alla comunità di Boccassuolo, duramente colpita da una frana: ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza per chi sta vivendo un momento difficile". Per il sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "la scelta del Consorzio Maranello Terra del Mito di raccogliere fondi per la frana di Boccassuolo, è un gesto che ci riempie il cuore e ci dà speranza e fiducia. Ringrazio il Consorzio e il Comune di Maranello per il sostegno, economico e morale, in questo momento così delicato e complesso, perché sentire questa vicinanza e supporto ci fa essere meno soli".

