"Dai pannelli l’energia per conservare i prodotti"

"Le stime parlano di un risparmio sui costi dell’energia, una volta andato a regime l’impianto, tra l’80 e il 90%. Visti i tempi che corrono e le previsioni decisamente poco rassicuranti per il futuro, non ho avuto dubbi. Per la mia impresa è un’opportunità da non lasciarsi scappare". Luigi Lancellotti, titolare dell’omonima azienda agricola (due soci e tre dipendenti) a Montese, sull’Appennino modenese, beneficerà dei fondi europei per installare sul capannone di 700 metri quadrati un impianto fotovoltaico, che gli consentiranno di abbattere le spese per l’energia elettrica consumata. E di energia ne consuma parecchia dovendo alimentare per buona parte dell’anno solare enormi frigoriferi in grado di contenere il raccolto di una stagione.

Lancellotti, nella sua azienda agricola cosa producete?

"Principalmente patate, ciliegie e susine. Qui abbiamo un buon prodotto, la Patata di Montese, molto richiesto. Fino a ottobre raccogliamo i prodotti, li mettiamo in frigo per mantenerli fino alla primavera successiva".

A quanto ammontano i costi dell’energia?

"Un calcolo preciso non l’ho a disposizione, visto anche l’andamento altalenante degli ultimi mesi. Posso assicurare che si tratta del costo maggiore che devo sostenere come impresa, dal momento che queste celle frigorifere funzionano giorno e notte e ovviamente non posso spegnerle nemmeno per un giorno".

Cosa l’ha convinta a installare impianti fotovoltaici sulla sua proprietà?

"Secondo le stime attraverso questo intervento si potranno abbattere i consumi dell’80 e anche del 90%, a seconda dell’annata e delle condizioni climatiche. I tecnici di Proteo Engineering hanno preparato il progetto e si sono occupati di tutta la parte burocratica e amministrativa per ottenere i fondi europei. Di fatto mi consegnano l’impianto ‘chiavi in mano’, sinceramente un’occasione del genere non potevo lasciarmela scappare".

p. t.