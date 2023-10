Dai podcast all’intelligenza artificiale. Con il ’Fem’ imparare è una festa

"L’apprendimento è la scienza e l’occupazione del XXI secolo, è il tema del capitale umano e una prerogativa di tutti: affrontatelo lasciandovi guidare dalla varietà". Damien Lanfrey, cofondatore insieme a Donatella Solda di Future Education Modena, non ha dubbi sul fatto che il futuro sia nella conoscenza, come recita lo slogan scelto per la seconda edizione del Learning More Festival, il primo in Italia dedicato alla formazione, all’apprendimento e al capitale umano nato sotto l’ala del Fem e promosso da Comune e Fondazione di Modena insieme a Modena city of media Arts. L’evento – dal 10 al 12 novembre in una rete diffusa di location che vanno dal Polo dei Musei agli spazi del Fem e di Ago in Largo Porta San’Agostino, dalla Fondazione di Modena all’ex cinema Arena con incursioni anche in via San Carlo 5, casa della Fondazione San Carlo – conta più di 120 ospiti per oltre 100 incontri aperti a tutti: educatori, formatori, imprenditori, professionisti, genitori, studenti, cittadini. Un programma estremamente vario (del quale si trovano tutti i dettagli sul sito learningmorefestival.it) che si sviluppa attraverso sei palinsesti tematici pensati per stimolare il dibattito a 360 gradi – "perché l’uomo deve porsi infinite domande", il commento di Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena – e che arriverà fino alle aule magne delle scuole e delle Università, portando gli speaker davanti a studenti e studentesse in un format-gioco di orientamento per scoprire le professioni del futuro. Il primo tra i palinsesti – definiti dall’assessore alla cultura del comune di Modena Andrea Bortolamasi "una cassetta degli attrezzi per la comunità" –, è ‘Neuroscienze e apprendimento. La mente che impara’: qui troviamo ospiti di caratura internazionale come Tracy Packiam Alloway, autrice del caso editoriale ‘Think Like a Girl’, o il celebre psicologo in arrivo da Oxford Bradley Busch che, a partire dal suo bestseller ‘Science of Learning: 99 studies that every teacher needs to know’, presenterà numerosi esperimenti neuroscientifici sull’apprendimento (l’11 novembre alle 17.30 in San Carlo). O, ancora, dall’Università di Parma, il docente di Neuroscienze e membro del team che ha scoperto i neuroni specchio Leonardo Fogassi (il 12 novembre alle 16, sempre in San Carlo). Secondo palinsesto tematico, ‘Augmented Learning. Accrescere e potenziare l’apprendimento’ lascia grande spazio alla creatività e ai metodi di apprendimento non tradizionali, primo fra tutti il podcasting con ospiti come Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, o Andrea De Cesco, responsabile della Chora Academy. Non poteva mancare un approfondimento sull’intelligenza artificiale, che ha il suo spazio nel palinsesto ‘Imparare a lavorare con l’AI’, così come non poteva mancare una lente d’ingrandimento su ‘Le competenze del XXI secolo e il futuro del lavoro’ che, tra i tanti, vede il docente dell’Università Ca’ Foscari Stefano Micelli impegnato in una discussione sul tema delle competenze e del legame vita-lavoro (il 10 novembre alle 15.30 in San Carlo). E ancora, ‘Organizzazioni che imparano, la società che cresce’, con speaker del calibro di Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia, che terrà il 10 novembre alle 11.30 in San Carlo un intervento su ‘talent attraction e retention’. Non solo dibattiti, nell’ambito dell’ultimo palinsesto che caratterizza il festival, dedicato all’Education Technology, verranno ospitate le semifinali italiane dei Global EdTech Startup Awards, durante le quali una giuria di investitori, imprenditori e membri di istituzioni pubbliche premieranno la startup italiana più innovativa, che volerà poi alle finali globali al BETT di Londra nel gennaio 2024 (l’11 alle 16 all’ex cinema Arena).