Dai talent talk ai convegni di settore. E in Accademia focus su hi-tech e idrogeno

Ti piacerebbe lavorare nel settore automotive? Se sei un giovane dinamico, curioso e intraprendente ti conviene fare un salto ai Talent Talk (dalle 9 alle 17) in programma al Teatro del Collegio San Carlo alla seconda giornata del Motor Valley Fest, con la testimonianza diretta di chi lavora in Ferrari, Dallara, Ducati, Lamborghini, Energica o chi fa ricerca a Muner. Decine i convegni di settore, per esempio su elettrico, e-fuel ed idrogeno, su digitalizzazione e intelligenza artificiale. In municipio l’incontro "A casa di Enzo Ferrari, tra bulloni e tortellini" promosso da Piacere Modena alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. In Accademia tanti allestimenti dalla case produttrici e "Punto Hi-tech idrogeno". Alla Sala Truffaut il documentario "Ferrari: race to immortality" diretto da Daryl Goodrich.