Dai talk con i campioni ai laboratori Una rassegna su sport e diritti

Lo sport, a Maranello, è anche una questione di diritti: questo il senso di Sport+, il programma di iniziative proposte dal Comune con il sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con ATER Fondazione e Mo’ Better Football. Appuntamenti che coinvolgeranno gli spazi pubblici, le scuole, le associazioni sportive, proposti da febbraio a maggio e focalizzati sullo sport come strumento di crescita individuale e collettiva. Il via venerdi 17 febbraio (ore 21) all’Auditorium Ferrari con ’Gli altri siamo noi. Sport no limits’, talk condotto da Alessandro Iori con le testimonianze dei campioni Rita Cuccuru, Andrea Piacentini e Kevin Casali. Giovedi 23, invece, il Mabic farà da cornice al reading ’La malinconia di Zidane’. A marzo ancora il Mabic ospita, ’Non è uno sport per signorine. Il genere e l’identità di genere nello sport’. Le scuole saranno coinvolte con i laboratori ’Fuoricampo’, ’Icons’ e ’Canti, conti e mitici racconti’ mentre a fine maggio, tra il 26 e il 28, il progetto si chiude con una tre giorni ricca di eventi, tra i quali uno spettacolo con Peppe Servillo sul Napoli di Maradona.