"Dal 2020 sono stati piantumati oltre 68mila nuovi alberi"

Dal 2020 a oggi sono oltre 68 mila le piante messe a dimora nel territorio del Comune di Modena, di cui oltre 55 mila 600 alberi distribuiti a privati dai vivai accreditati nell’ambito del progetto regionale ’Mettiamo le radici per il futuro’, 2.350 che l’Amministrazione ha ricevuto dalla Regione attraverso bandi dedicati ai comuni e più di 10.200 che il Comune ha messo a dimora autonomamente su proprietà comunali, tutte dotate di garanzia di attecchimento e piantate prevalentemente per la realizzazione di alberature stradali ma anche per la realizzazione di boschetti, filari e aiuole. A queste, vanno aggiunte tutte le alberature che sono state piantumate negli interventi di trasformazione privata in attuazione delle strategie del Pug.

A fare il punto sulle piantumazioni di nuovi alberi effettuate in città è stata l’assessora all’Urbanistica e al Verde Carla Ferrari che ha precisato che "la partecipazione del Comune al progetto del 2020 non era strettamente finalizzata a richiedere 200 mila alberi, ma rappresentava piuttosto un obiettivo di più lungo termine. Ogni amministrazione – ha proseguito – ha recepito nelle proprie strategie l’obiettivo regionale di migliorare l’ambiente e contribuire a contrastare la crisi climatica arrivando a piantumare in Regione 4,5 milioni di alberi in cinque anni. La Giunta comunale di allora annunciò l’obiettivo politico di lunga durata di arrivare a 200 mila alberi in più, mettendo in atto le azioni per il raggiungimento di quell’obiettivo, tra cui l’elaborazione del Pug, Piano urbanistico generale, assunto nel dicembre 2021 e approvato in Consiglio comunale nell’estate 2023, con le strategie per riconoscere e progettare la rete ecologica".

Ferrari ha, infatti, spiegato che "il Pug prevede una serie di importanti strategie e obiettivi per il potenziamento della rete verde e blu, e individua nuovi corridoi ecologici e reti ecologiche urbane anche attraverso interventi di forestazione, sostenendo la creazione di quattro nuovi grandi boschi". L’obiettivo del Piano è favorire la forestazione, in ambito rurale, secondo le indicazioni della rete ecologica e, in ambito urbano, attraverso politiche diffuse di incremento delle alberature (micro-forestazione) lungo le strade, nei piazzali e nei parcheggi, qualificando i principali spazi verdi pubblici. "Con il Pug sono stati individuati possibili luoghi di futura forestazione – ha aggiunto – per la cui realizzazione dovranno essere ricercate le risorse, sia partecipando ai bandi regionali sia stanziando risorse proprie".