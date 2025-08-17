Dal 21 riprende il piano asfalti

Riprenderà a partire dal 21 agosto, e per circa tre giorni, il Piano Asfalti 2025 del Comune di Maranello, che ha investito 620mila euro per mettere mano alle principali necessità della rete viaria cittadina. Ebbene, il piano proseguirà con il rinnovo del fondo stradale nella piazzetta di Via Vittorio Veneto e in tutta Via Muratori. In seguito, nelle settimane successive, toccherà ad alcuni tratti di Via Vandelli situati tra Pozza e Gorzano e Via Sant’Antonio a Torre Maina, mentre nelle vie Malatesta e Mascagni a Pozza, via Rossini ancora a Pozza e via Adda a Gorzano, dove le riasfaltature riguarderanno l’intera sede stradale.

"Per alcune tempistiche la programmazione durante l’anno ha subito modifiche, dovute alla concomitanza di scavi necessari al potenziamento delle reti gestite da altri enti, ma - spiega Chiara Ferrari, Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici - abbiamo confermato tutti gli investimenti sui quali ci eravamo impegnati con i cittadini in occasione di assemblee pubbliche e dei tanti incontri specifici fatti di persona con i residenti che ci segnalano le loro esigenze".

Già dal prossimo autunno, tra l’altro, l’Amministrazione provvederà a programmare il piano per il 2026, sempre tenendo presente, precisa l’assessore, "le segnalazioni che emergono dal dialogo diretto e costante con la cittadinanza, fondamentale per individuare le priorità degli interventi da porre in essere".