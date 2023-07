Dal blues fino all’hip hop e al funky A Finale i Giardini della musica

Finale Emilia si conferma città della musica, grazie alla seconda edizione della rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune: ai Giardini De Gasperi, cinque concerti sempre alle 21.30 (e con ingresso gratuito) a partire da giovedì 20 luglio, e in più una serata dialettale. "Il legame tra Finale e la musica risale già al ‘500 con gli organi costruiti da Giovanni Cipri, passando per figure eccellenti come Innocenzo Gigli, maestro di cappella del Duomo di Modena o Amintore Galli (a cui è intitolato il teatro di Rimini), direttore della banda comunale e della scuola di musica, per arrivare fino alle realtà di oggi, la Banda Rulli Frulli, il circolo Lato B e la Fondazione Scuola di musica Andreoli", spiega l’assessore Elisa Cavallini.

Gli appuntamenti prenderanno il via giovedì prossimo con i Flexus, noto gruppo carpigiano (con Gianluca Magnani, voce e chitarre, Daniele Brignone, basso, ed Enrico Sartori, batteria), in un omaggio a Giorgio Gaber. Venerdì 28 luglio, spazio al Progetto Satellite, un contenitore culturale della Fondazione Andreoli in grado di valorizzare i nuovi talenti del territorio: sul palco saranno diversi interpreti e band di casa nostra, i Kindergarten di Mirandola, lo scanzonato e creativo Fra Betti, il duo Bad Mood con il suo hip hop e una proposta molto cantabile, e Bluvy (al secolo Giovanni Borselli) e i suoi brani leggeri e freschi nel segno del pop.

La rassegna "Finale Emilia città della musica" proseguirà mercoledì 2 agosto con Le Swingeresse, un quintetto swing tutto al femminile con un pizzico di ironia: nel look e nelle acconciature richiamano gli anni ‘50, e riescono sempre a essere coinvolgenti e trascinanti durante i concerti. Spingi Gonzales è invece la band (proveniente dalla Bassa reggiana) che sarà alla ribalta venerdì 4 agosto: da sempre, con simpatia, si definiscono "la tribute band delle cover band", ovvero fanno omaggi a chi omaggia, e soprattutto esprimono la loro grande passione per la musica del passato. Si concluderà venerdì 11 agosto con il Whole Tone Trio: nato come trio strumentale blues funk, da tempo collabora con la giovane e talentuosa cantante Noemi Tommasini in una miscela di soul, blues e funky, e con un repertorio che spazia da Stevie Wonder ad Alicia Keys e Amy Winehouse. Si incastona nella rassegna la commedia dialettale "L’è mei guardaras in d’occ", atto unico di Giovanna Ganzerli, che sarà presentata dalla compagnia "Quelli delle Roncole 2" mercoledì 26 luglio alle 21, sempre ai Giardini. Prima dello spettacolo, la premiazione dei donatori Avis.

s. m.