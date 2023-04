Dal brand turistico alla transizione digitale Le priorità di Tomei e Magnani per Polinago

A una ventina di giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale la campagna elettorale è entrata nel vivo e i candidati sono impegnati negli incontri pubblici con gli elettori. "Il nostro vuole essere un impegno al rilancio del paese e delle frazioni – dice Simona Magnani, capolista di ’Noi Polinago Magnani Sindaco’ – senza mai distogliere l’attenzione dalle esigenze quotidiane e basilari che necessita un comune montano, in primis una viabilità sicura e percorribile e qualità dei servizi al cittadino. Un aspetto imprescindibile del nostro impegno di governo è rivolto agli esercizi pubblici e ai luoghi di aggregazione sociale, un vero e proprio servizio di pubblica utilità che non possiamo permetterci di far scomparire del tutto. Fondamentale sarà dare impulso a prospettive e agevolazioni all’insediamento di nuove attività e famiglie, proponendo anche il potenziamento dei servizi dell’infanzia con l’impegno a creare le condizioni per l’apertura di una sezione di asilo nido".

La Magnani, appoggiata da tutti i partiti di centro destra, sostiene che Polinago "deve cogliere le opportunità e le potenzialità date dall’attuale voga del turismo rurale e di montagna: marketing, creazione di un city brand, rilancio dell’offerta ricettiva sono la base. Proporremo – precisa – il territorio per l’ampliamento dei circuiti delle ciclovie transappenniniche regionali oltre che come nuova capitale del motorismo storico in veste di comune ’adottivo’ di marchi motoristici e itinerari. Valorizzazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva e dell’illuminazione pubblica anche in chiave di risparmio energetico, sostegno all’associazionismo, al volontariato e attenzione ai servizi socioassistenziali sono altri impegni imprescindibili. Abbiamo scelto appositamente un gruppo che abbraccia il mondo delle imprese, delle associazioni e del volontariato, dei ragazzi, dello sport e del turismo".

Ambiente, pianificazione e lavori pubblici è il pane quotidiano per la Magnani, ingegnere di professione.

Gian Domenico Tomei (Pd), ’lista Civica per Polinago Tomei Sindaco’, aspira a riconfermarsi sindaco: "Sono trascorsi 5 anni da quando i cittadini di Polinago hanno deciso di darci fiducia. Da allora – afferma –, il mondo è profondamente cambiato. Pandemia, guerra, incertezze economiche, hanno rivoluzionato la nostra società e ancora lo stanno facendo. In momenti come questo si può subire il cambiamento o cogliere le occasioni che esso offre. Noi crediamo che le opportunità vadano colte, ma senza trascurare un oculato lavoro di gestione. Il nostro primo obiettivo è proseguire sulla strada tracciata durante l’ultimo periodo amministrativo, ultimando importanti iniziative di cui già abbiamo gettato le basi, anche grazie alla coesione del nostro gruppo di lavoro. In particolare, la messa in sicurezza del Polo scolastico, vitale per il mantenimento della qualità dei servizi nel comune, l’incremento delle risorse destinate alla manutenzione delle strade, il via libera al progetto per il campo da calcio in sintetico".

Sul fronte dei servizi alla cittadinanza, Tomei afferma che la loro priorità va alla salute e al completamento della transizione digitale, anche attraverso i fondi del Pnrr. "Ci impegneremo – dice – per incrementare gli standard di sicurezza sul territorio, incentiveremo ulteriormente la collaborazione con le associazioni di volontariato locali e sosterremo lo sviluppo delle attività a livello delle singole frazioni, promuoveremo la realizzazione della nuova stazione ecologica e, grazie ai bilanci già approvati, potremo impegnarci nel contenimento della tassazione.

Da non trascurare l’importanza della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturale, prestando attenzione in particolar modo alle possibilità offerte da un punto di vista turistico. Il tutto con lo scopo di garantire un futuro del comune ben condotto, pronti alle sfide che ci verranno presentate".

Walter Bellisi