"Dal Brasile sulle orme di nonno Arlindo"

È arrivata domenica scorsa a Montese, sotto una fastidiosa pioggia mista a qualche fiocco di neve e con un po’ di nebbia. Non sono comunque mancate emozioni forti a Thaisa Bestetti, brasiliana di 41 anni, che ha potuto toccare con mano i luoghi dove nonno Arlindo combatté la seconda guerra mondiale con la divisa da artigliere della Forza di Spedizione Brasiliana (Feb). Il suo viaggio sulle orme del nonno ha il supporto del Museo nazionale dell’emigrazione italiana, con sede a Genova. Si è commossa Thaisa a Montese nel vedere la fontana di Piazza Repubblica ancora segnata dai fori procurati dalle pallottole e dalle schegge durante la battaglia del 14 aprile 1945 che portò alla liberazione del paese per mano degli uomini della Feb. Accompagnata dall’assessore Erminio Bernardi ha visitato il museo storico, il fabbricato che ospitava l’infermeria brasiliana, altri luoghi e monumenti che ricordano i soldati venuti da oltre oceano. La storia della famiglia di questa ragazza è un intreccio fra emigrazione, conflitto mondiale e richiamo delle radici. I suoi bisnonni, a fine Ottocento, a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, lasciarono la Lombardia diretti in Sudamerica. Si conobbero in quella terra lontana dove avevano riposto le speranza di farsi una vita migliore. Diedero alla luce Arlindo, nonno di Thaisa, la quale è custode di numerosi documenti appartenuti al congiunto: lettere, cartoline, fotografie e il diario di guerra. Nel quale, con riferimento a Montese, il 14 aprile 1945 scrisse: "I nostri cannoni sparavano al punto che le guarnigioni non riuscivano a fornire munizioni. Faticavano a trovare il passo con i consumi. Furono assunti civili per svolgere questo servizio. Le canne dei cannoni diventavano così calde che ogni minuto dovevamo bagnarle per raffreddarle un poco. Il nostro bombardamento su Montese superò tutti i precedenti come intensità di fuoco, addirittura anche quello di Montecastello". Arlindo annotò che le ambulanze "correvano di continuo e al crepuscolo cominciarono ad arrivare i prigionieri: sembravano rassegnati al loro destino e apparivano affamati e sporchi. Di notte fu confermata la presa delle posizioni e la fuga del nemico, ma le nostre perdite offuscarono lo splendore della vittoria. Montese fu presa, ma questa pagina di gloria risultò scritta con tanto sangue dei nostri eroi". Durante la notte tra il 18 e il 19 aprile i tedeschi si ritirarono dal Montello, i monti a nord del paese, diretti verso la pianura. Il giorno 20 aprile nonno Arlindo, seguendo l’avanzata con la sua batteria di cannoni, che si trovava nella vallata bolognese del Reno, commentò: "Ovunque c’erano mine e munizioni abbandonate dal nemico. Adesso la guerra aveva cambiato aspetto: era la guerra delle mine che causarono molte vittime. Montese, un piccolo paese, era quasi totalmente distrutto. Diventerà importante nella storia del Brasile". E così è stato.

Walter Bellisi