Dal caso della Bassa ad Andrea Segrè

Buk Festival, la rassegna della piccola e media editoria sotto la direzione artistica di Francesco Zarzana, si tinge di giallo. Sabato prossimo, il 3 maggio, alle 11.30, nella Sala del Leccio, il noto criminologo Federico Mazzoli presenta in anteprima il suo ‘I Diavoli della Bassa’ (Progettarte) in cui si focalizza sulle accuse per una presunta setta nella Bassa modenese, fra Mirandola e Massa Finalese, che avrebbe organizzato riti satanici nei quali sarebbero stati molestati e assassinati bambini. Un plot al centro anche della mini serie tv ‘Veleno’, ispirata all’omonimo podcast del giornalista e autore Pablo Trincia. Il percorso giallo-noir prosegue con un thriller distopico di straordinaria attualità del divulgatore scientifico Andrea Segrè (foto) ‘Gelo profondo. La nuova era glaciale’ (Minerva). Il romanzo, che si presenta sabato alle 15 nella Sala del Leccio, è un climate thriller legato alla minaccia di una nuova era glaciale. Domenica 4 maggio alle 16 per la presentazione, in anteprima a Buk, per Giraldi editore, di ‘Robin Barlow. La morte corre sulla tela del ragno’, con lo scrittore Pierangelo Soldati, in occasione del panel ‘Oscuri misteri. Intrighi, paure e colpi di scena condotto dalla giornalista e scrittrice Isa Grassano.

m.s.c.