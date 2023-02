"Dal centro alle piste da sci con due nuove cabinovie"

"Il progetto di unione Cimone – Abetone di cui si discute da alcuni giorni non porterebbe nulla a Sestola. Ritengo, invece, che sarebbe molto efficace per il paese quello che i proposi nel 1998 e di nuovo nel 2010". Giampaolo Pelloni, un’esperienza pluridecennale nel mondo degli impianti di risalita, un precursore sul Cimone in questo settore, parla sestolese che ama il suo paese. È un sostenitore dei gestori degli impianti: "Va concesso loro – dice - un aiuto consistente perché sono determinanti per la sopravvivenza degli alberghi, delle seconde case, per le attività commerciali, per l’economia del territorio". Per Pelloni, Sestola non beneficia nulla dall’unione del comprensorio del Cimone con quello dell’Abetone. "Innanzitutto perché dall’Abetone gli sciatori arriverebbero in quota e sicuramente non scenderebbero a Sestola. Poi, i costi ipotizzati in 35 milioni per la realizzazione dell’impianto ritengo non siano realistici, servirebbe molto di più. Inoltre dalla parte nostra le macchine e i pullman continueranno, come avviene ora, a salire verso le piste e, a fine giornata, pochissime persone si fermano in paese". Il progetto a cui si riferisce Pelloni è tutto sestolese. Prevede due cabinovie capaci di trasportare 3200 persone all’ora. "Il mio progetto – spiega– prevede la partenza da Sestola, dal centro del paese, dalla piazzetta vicino alla sede degli Alpini e all’Albergo Roma. Il primo tronco di 2800 metri porterebbe a Passo Serra e il secondo di 1238 metri alle piste di Passo del Lupo. Questo perché a Passo Serra, c’è sempre un po’ di vento, per cui era studiato un tracciato al riparo delle creste. A Passo Serra si pensava di passare in galleria al di sotto dalla strada carrozzabile. Nella galleria si era ipotizzato l’argano motore per muovere i due anelli di fune. Questo progetto per il futuro di Sestola sarebbe determinante. Gli sciatori si fermerebbero in paese per prendere l’impianto e salire su a sciare lasciando le macchine. Per le auto avevamo progettato un parcheggio a tre piani sotto piazza Passerini e una scala mobile fino alla partenza della cabinovia. Questa servirebbe anche per l’estate. Nel 2020 il preventivo per la realizzazione era di 25 milioni di euro".

w. b.