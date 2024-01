Dal cibo all’ambiente. Riflettori accesi sulle eccellenze locali

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per valorizzare il territorio locale e favorire la diffusione del nome e delle tradizioni di Castelvetro di Modena. Nei giorni scorsi una delegazione di giornalisti specializzati nel settore agroalimentare e ambientale ha visitato per la prima volta Castelvetro, accolta dalla vice sindaca Giorgia Mezzacqui, che ha illustrato loro le eccellenze del territorio, con cenni anche sulla storia e sulle tradizioni locali. L’occasione è stata data dall’invito al ristorante "Il Castello", nel centro storico del paese, da parte dell’Ufficio comunicazione del Gruppo Cremonini, con la responsabile Claudia Cremonini e il capo ufficio stampa Luca Macario. L’invito è stato allargato anche al direttore della Cantina Settecani Fabrizio Amorotti, nel centenario dell’azienda. Il gruppo di giornalisti in visita era guidato dalla presidente di Enaj (European Network Agricoltural Journalist) Lisa Bellocchi, dal presidente di Unarga (Unione nazionale delle Associazioni regionali dei giornalisti dell’agroalimentare e dell’ambiente) Roberto Zalambani, dal consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Emilio Bonavita e dal vice presidente dell’Associazione interregionale giornalisti agricoltura, alimentazione e ambiente Andrea Guolo. La presidente Bellocchi ha consegnato, durante l’evento, la tessera onoraria Arga/Unarga/Enaj a Claudia Cremonini, alla stessa vicesindaca Giorgia Mezzacqui e al direttore di Cantina Settecani, Fabrizio Amorotti.

m.ped.