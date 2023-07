Dal circo, fino alle parate e alle performance ’Per Aria Festival’ torna con la terza edizione

Spettacoli, performance, parate, piccolo circo: da sabato fino al 23 luglio,

a Maranello, Fiorano Modenese e Formigine torna ’PAF! Per Aria Festival’, il ’festival con il naso all’insù’. Sette spettacoli, un laboratorio di teatro per adulti, sei laboratori di circo e teatro per bambini e ragazzi: nove giorni di magia ed emozioni sui territori dei tre Comuni, con un cartellone di iniziative rivolte a tutti, adulti, bambini e famiglie.

Un festival di circo e teatro di strada, quindi, organizzato dalle tre amministrazioni comunali con la direzione artistica della Compagnia Materiaviva e il sostegno di Fondazione di Modena e Regione Emilia-Romagna, giunto alla terza edizione.