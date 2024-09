Dal corno delle Alpi all’organista del Papa: sinfonie sacre in Duomo

Sarà nel segno del Giubileo anche il concerto che il Maestro Josep Solé Coll, primo organista della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, terrà prossimamente nel Duomo di Modena: il ciclo di eventi musicali – inclusi nel Modena Organ Festival, la ‘costola’ autunnale della rassegna ArmoniosaMente – porteranno in Cattedrale alcuni interpreti di fama internazionale e di virtuosismo indiscusso, oltre ad alcuni eventi anche singolari, come un concerto che accosterà la ‘voce’ dell’organo a quella del corno delle Alpi.

Si partirà venerdì 11 ottobre con l’organista Massimo Berzolla che è stato organista titolare della Cattedrale di Piacenza e ha fondato la Cappella Musicale ‘Maestro Giovanni’: farà ascoltare "Splendori musicali dell’organo sinfonico". Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, poi, l’organista Francesco di Lernia accompagnerà Carlo Torlontano, uno dei maggiori solisti internazionali di corno delle Alpi. Domenica 27 sarà la volta del Coro Giovanile dell’Emilia Romagna, diretto da Daniele Sconosciuto, che proporrà un programma di musica sacra di autori contemporanei, con pagine di profonda suggestione spirituale.

Sabato 16 novembre alle 15.30 sarà in Duomo il Maestro Josep Solé Coll, l’organista di Papa Francesco: "Fra i suoi tanti impegni in Vaticano, ha accolto il nostro invito anche come preparazione al cammino giubilare", spiega il Maestro Stefano Pellini, organista titolare del Duomo. "Peregrinantes in Spem" (come il tema del Giubileo) è appunto il titolo del recital: il festival peraltro gode del prestigioso patrocinio del Dicastero Vaticano per l’Evangelizzazione dei Popoli. Sabato 23 novembre poi sarà la volta di Riccardo Donati, organista della Cattedrale di Pisa, e domenica 1° dicembre il concerto del Maestro Pellini con Francesco Gibellini alla tromba. Tutti gli appuntamenti (realizzati in collaborazione con l’Arcidiocesi di Modena) hanno ingresso libero, grazie al contributo di Fondazione di Modena, Regione Emilia Romagna e Comune di Modena.

Stefano Marchetti