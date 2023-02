Dal Cupido di Reni al Cesare ritratto da Tiepolo In viaggio tra i tesori di Modenantiquaria

di Stefano Marchetti È tutta questione di passione. "Da sempre il collezionismo è una passione: oggi non avremmo le grandi quadrerie e anche molte raccolte museali se alla base non ci fosse stata la passione di una famiglia, di un regnante, o di un ‘innamorato’ dell’arte", dice un esperto. È la stessa passione che muove il pubblico che da ieri viene accolto nei padiglioni di ModenaFiere per la 36ª edizione di ’Modenantiquaria’, rassegna di alto antiquariato che – insieme alla Biennale di Firenze – è fra le più accreditate e importanti fiere in Italia e in Europa. "Anche organizzare un evento come questo richiede tanta passione", sorride Marco Momoli, consigliere delegato di ModenaFiere. Sono 140 gli espositori selezionati di questa edizione (che è tornata alle date ‘canoniche’ di febbraio, dopo la tempesta Covid), e una miriade gli oggetti straordinari che è possibile ammirare fra i padiglioni. Già, perché ’Modenantiquaria’ non è soltanto una mostra mercato (come è logico che sia) ma è pure una galleria delle gallerie, un percorso di meraviglie che lascia sognare. "Qui si vedono tutte le stratificazioni della storia e della capacità dei secoli di consegnarci bellezza, gusto, incanto. Ed è la stessa simbiosi di bellezza e di arte...