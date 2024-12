Dal degrado alla rinascita, nuovo progetto per l’ex 189

Si chiama ‘Sassuolo, la città prossima’, ed è un’iniziativa di rigenerazione urbana e sociale. Al centro del piano, lo stabile di via Circonvallazione 189, abbandonato da anni, sulla cui riqualificazione si sono ‘spese’, senza esiti apprezzabili, le Giunte che si sono succedute negli ultimi 15 anni. Il nuovo progetto vede il Comune partecipare al bando regionale ‘Rigenerazione Urbana 2024’, chiedendo il massimo del contributo, che varia da 850mila a 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è ‘creare un polo sociale che valorizzi anche la zona attorno al Parco Amico’. L’idea – resta possibile la collocazione, in loco, della caserma della Guardia di Finanza – è quella di creare nuovi spazi, combinando la demolizione dell’edificio abbandonato alla creazione di nuovi spazi verdi, saranno realizzati servizi sociali avanzati come il Centro per le Famiglie, il Centro Antiviolenza ‘Tina’ e la Casa delle Associazioni. "Questo progetto – spiega il sindaco Matteo Mesini – è il simbolo del nostro impegno e per questo a Bilancio abbiamo previsto di destinare 2 milioni di euro al suo cofinanziamento nei prossimi anni". Oltre 5,7 milioni la spesa totale necessaria a dar gambe al progetto, cui concorreranno, negli auspici del Comune, contributi regionali e finanziamenti privati. "Il progetto – aggiunge David Zilioli, Assessore alla Rigenerazione Urbana – nasce dall’idea di rigenerazione come innovazione sociale: non solo demolizioni, ma anche rigenerazione sociale, che faccia di spazi pubblici come il Parco Amico veri centri di aggregazione".

Stefano Fogliani