Dal lago alla centrale idroelettrica Nasce una guida per riscoprire l’energia del nostro Appennino

di Sofia Silingardi

Il territorio modenese continua a riscoprire uno dei suoi tesori, l’Appennino. In un momento in cui l’inverno innevato non è più una certezza, si punta a valorizzare al meglio "l’altra montagna", quella fatta di percorsi incorniciati dalla natura e iniziative. Proprio in quest’ottica nasce la cartoguida ’Tra acqua ed energia nelle valli Dolo e Dragone’, prodotto informativo e divulgativo, ma anche strumento per la fruizione del territorio da parte di visitatori e turisti.

Unicum nel suo genere, la guida è frutto di un progetto di turismo sostenibile volto a promuovere itinerari inesplorati, paesaggi naturalistici mozzafiato e tesori architettonici nascosti nelle valli del Dolo e del Dragone, tra l’Appennino modenese e quello reggiano lungo la via dell’acqua.

Il ‘Progetto Fontanaluccia’ si fonda su un memorandum d’intesa sottoscritto da Enel Green Power, proprietaria degli impianti idroelettrici di Farneta e Fontanaluccia, l’Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale, l’Ente parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Villa Minozzo. L’obiettivo è la valorizzazione e il rilancio culturale, economico e sociale del territorio attraverso la creazione di un sistema turistico che ruoti attorno ai temi dell’acqua e dell’energia. È stato realizzato un percorso in sponda destra del lago artificiale di Fontanaluccia e Gazzano, nel comune di Frassinoro, collegato con il paese di Gazzano nel comune di Villa Minozzo e in continuità con la Via Matildica del Volto Santo e la creazione di percorsi sicuri per visite guidate alla Centrale di Farneta.

"La cartoguida – ha spiegato Luciana Serri, presidente dell’Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale – mostra il notevole patrimonio idrico del territorio delle valli del Dolo e del Dragone. Ma anche come l’uomo abbia saputo valorizzare con grandi opere sostenibili questa preziosa risorsa, andando a produrre energia rinnovabile, elemento oggi più che mai indispensabile della transizione ecologica in atto. Non solo – ha continuato –, la carta rappresenta anche un prodotto che mette insieme le risorse del territorio con le sue attrattività paesaggistiche e naturalistiche, diventando uno strumento di fruizione di un’area appenninica peculiare e suggestiva, le cui infrastrutture stanno aumentando, per favorire sempre di più il turismo sostenibile sul territorio".

La cartoguida, inoltre, riporta nella parte geografica tutti i luoghi di interesse del territorio, con l’indicazione dei sentieri escursionistici che li collegano e i servizi turistici presenti e fornisce dettagli su itinerari a lunga percorrenza, così come cammini storici che attraversano queste vallate. "Dopo la cartoguida – ha sottolineato Massimiliano Bega (foto), responsabile Enel affari istituzionali sostenibilità ER – proseguiremo con altre iniziative nel segno di un turismo sempre più sostenibile, in sinergia con tutti i partner del Progetto Fontanaluccia".