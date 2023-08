Dal libro nasce un film "Vi racconterò la magia"

di Maria Silvia Cabri

Sarà l’autore cult generazionale Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore, regista, autore televisivo e giornalista, a inaugurare le Masterclass della prima edizione del ‘Carpi Film Festival’ che inaugura domenica e prosegue fino al 2 settembre, organizzata dal Comune di Carpi e dall’Associazione ‘Quelli del ‘29’. Ogni proiezione (pubblica e gratuita), nella splendida cornice di piazza dei Martiri a Carpi, sarà preceduta dal vero e proprio momento chiave del Festival: una Masterclass che vedrà la partecipazione di autori, registi, attori, tecnici, critici e doppiatori di grande prestigio, che racconteranno al pubblico gli aspetti del ‘fare cinema’. Primo appuntamento, domenica alle 18.30 all’Auditorium della Biblioteca Loria con Federico Moccia, con il tema ‘Sceneggiatura: l’adattamento, dal libro al film, dal film al teatro’.

Federico come si sente a inaugurare questa prima edizione del Festival?

"Sono contento: questa iniziativa rappresenta un modo intelligente di fare conoscere e amare il cinema, partendo proprio dallo spiegare quelle che sono le ‘tecniche’ di questa arte. E poi, ci sono film straordinari in cartellone".

La ‘sceneggiatura’, tema al centro della Masterclass che la vedrà protagonista. Quanto è importante e impegnativa?

"E’ fondamentale. Alla base di ogni film ci vuole una storia perfetta, tra dialoghi e andamento delle scene".

‘L’adattamento, dal libro al film, dal film al teatro’: qual è la sua posizione?

"Mi piace molto quando prima di una storia sia uscito il relativo libro: questo ha molti pregi. Ad esempio, nel 2007 è uscito il mio romanzo ‘Scusa ma ti chiamo amore’, poi ho diretto il film uscito nel 2008, che ha tra i protagonisti Raul Bova. Per calarsi nel personaggio Raul ha letto il libro e ha fatto proprio un vissuto di emozioni che in una sceneggiatura non potrebbero essere così approfondite".

Tante volte però il rischio di una delusione esiste, quando si va a vedere un film dopo aver letto prima il libro…

"E’ ‘naturale’, perché quando il lettore legge il testo, con la sua immaginazione, diventa lui stesso lo sceneggiatore, il costumista, il regista, il selezionatore del cast, il tutto ‘tarato’ sulla propria vita ed esperienza. Per questo chi realizza il film deve avere la straordinaria capacità di dare qualcosa in più allo spettatore che nella sia mente ha già fatto del libro un film".

Come sono cambiati i lettori rispetto a ‘Tre metri sopra il cielo’?

"Dal 2004 è cambiato tutto e di più. Al tempo stesso però ci sono sentimenti che restano identici e sono molto felice quando gli adolescenti di 20 anni fa mi mandano le foto dei loro figli con in mano il mio romano, a testimonianza che certe emozioni non passano mai".