Dal Madagascar a Unimore, sogno realizzato per 5 studenti

Sono giunti ieri in città cinque studenti universitari dal Madagascar, come avvio di un innovativo progetto con Unimore, grazie a don Luca Fornaciari, sacerdote di Sassuolo con origini di Pievepelago. Da otto anni don Luca è parroco a Manakara città di 35mila abitanti nel sud-est del Madagascar: "I cinque ragazzi e ragazze sono giunti per studiare da noi in Emilia, per poi tornare in patria per insegnare nella nostra nuova università A.l.b.a. che inaugureremo il prossimo novembre". "L’obiettivo – spiega don Luca – è permettere a qualcuno dei giovani che abbiamo sostenuto negli studi universitari triennali di potersi formare in Italia per il tempo della laurea specialistica, e per poter ritornare poi in Madagascar. È un’occasione molto importante per loro, il viaggio della vita. I cinque ragazzi (Francois, Antoine de Padoue, Crusoe, Valias e Larissa) a cui abbiamo proposto questa esperienza hanno accettato subito con grande gioia e riconoscenza, e allo stesso tempo con grande maturità perché hanno iniziato subito a studiare e prepararsi nello studio della lingua italiana e nel potenziamento delle loro discipline".

Il progetto ha come finalità il primo polo universitario nella regione sud-est del Madagascar: "Per dare continuità all’iniziativa – precisa don Luca – abbiamo firmato una convenzione con l’università di Modena e Reggio Emilia, affinché chi consegue brillantemente la laurea triennale in Madagascar possa fare la laurea specialistica in Italia. Dopo l’arrivo dei primi ragazzi, avrò anche l’occasione di presentare il progetto nei dettagli, in incontri aperti a tutti e faremo poi il possibile per divulgarlo in altri momenti. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per aiutarci ad arrivare a questo punto: le istituzioni e le singole persone che hanno incoraggiato, finanziato e sostenuto in vari modi il nostro cammino". Chi vuole dare una mano e sostenere questo progetto, può fare una apposita donazione al Centro missionario diocesano indicando come causale: ’progetto Fiadanana’ che significa pace in malgascio (IBANIT 28 A 05034 12800 0000 0000 3413). Tra i sostenitori, l’associazione onlus Bambininsieme di Pievepelago.

"In Madagascar – conclude don Luca – stiamo lavorando affinché ogni zona abbia un polo culturale universitario; ad oggi, nel sud-est dell’isola, ne siamo completamente sprovvisti, quindi spronato dal vescovo del luogo, abbiamo iniziato a pensare ad una soluzione".

Giuliano Pasquesi