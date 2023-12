Dal Massachusetts alla Tenda: c’è Emma Frank

A dare credito alla critica che la segue fino dai primi acuti, alla ’raconteuse’ del Massachusetts Emma Frank (foto) non è venuta meno la voglia di cantare con toni leggeri e profondi per insinuare dubbi cospargendoli di dolcezza, scuotimento e problematicità. Sarà quanto ci regala stasera alla Tenda dalle 21 sfogliando l’album ’Interiors’ pubblicato a maggio (Nettwerk Music Group e Justin Time), "uno studio sull’ auto riflessione e sul processo creativo", come l’artista sottolinea.

Meraviglie sparse sullo sfondo del Great American Songbook cui si ispirano gran parte delle sue invenzioni musicali. Che nell’ultimo disco ammiccano al rock e al folk fino a lambire le atmosfere soul degli anni Settanta. È il concerto dell’ Emma Frank 5et che replica quello che la cantautrice tenne cinque anni fa nel teatro di via Monte Kosica, ennesima chicca della rassegna Arts & Jam per la griffe di Valeria Fancareggi, a cura di Associazione Muse e Jazz Off Produzioni. Funambolica la line up a nome della chanteuse con Pedro Barquinha alla batteria, Dominic Mekky al pianoforte, Simon Jermyn al basso e Keiseke Matsuno alla chitarra. "Interiors" avrà un futuro in linea con quello degli altri album, ma ad oggi il disco che ha ottenuto più consensi è Ocean Av (2018 Susan Records) che Will Layman, musicista e scrittore, battezzò come "un capolavoro minore". Che di minore ha poco, visto il calibro dei musicisti con cui Frank ha registrato, da Aaron Parks e Jim Black a Rick Rosato e Franky Rousseau. Musica che è un frenetico oscillare tra folk e jazz contemporaneo, perfino R&B.

Brani che Emma Frank rende sapidi di una sua intima dimensione, accentuandone la purezza melodica, stimolando i coéquipier a cercare audaci esplorazioni timbriche. Qualità di inventiva e leaderismo per cui l’artista s’è distinta fin dall’abbrivio della carriera, dopo aver consolidato il back ground cultural-musicale studiando letteratura alla McGill University. Prime esibizioni, primi album apprezzati da critica e pubblico, interplay con gruppi art-pop come She’s Got a Habit e Malcolm Sailor’s Songs for Voice and Brass. Quindi l’approdo nella Grande Mela (2015) per esibirsi nell’opera da camera ’April’ di Franky Rousseau e Dominic Mekky, infine il ’trasolco’ a Brooklyn. In conclusione, se possibile meglio non perdere questi ultimi cadeaux armonici della all singer statunitense, espressi in un clima oscillante tra jazz da camera e un gentile quanto tagliente funk. In cui nulla è escluso, a partire dall’arte dell’improvvisazione di cui bearsi insieme.

Gian Aldo Traversi