Dal Palapanini all’Acetaia. L’addio di Modena a Pizzul

L’immaginario collettivo di almeno due generazioni di appassionati di calcio è stato forgiato dalla sua gentilezza e dal suo stile, sempre sobrio e mai urlato, competente come pochi. Una voce familiare, quella di Bruno Pizzul, che ha accompagnato gli italiani attraverso un periodo di gloria per i club, di cocenti delusioni e traguardi appena sfiorati per la Nazionale.

Un giornalista capace di essere sempre adeguato, passando dalla grande professionalità con cui aveva trattato la tragica serata dell’Heysel ("non si può più parlare di sport") fino allo stupore nel commentare il ‘cucchiaio’ di Francesco Totti nella semifinale dell’Europeo 2000. Il celebre telecronista della Rai si è spento ieri a 86 e come per gli italiani tutti la sua presenza, negli anni, era diventata familiare anche per la città di Modena, nella quale era stato ospite in più di un’occasione. Intanto Pizzul era finito sulle figurine Panini, nell’album della stagione 1975/76 nella quale erano raffigurati i più celebri radio e telecronisti, da Martellini a Ciotti, passando per Ameri: "Un maestro per generazioni di giornalisti – si legge nell’omaggio della Fondazione Ago e del Museo della Figurina – che ha saputo raccontare eventi e vicende sportive con competenza, precisione e misura". Pizzul ha ricevuto anche l’omaggio del Comune di Modena, presso il quale aveva visitato l’acetaia nel 2010. "Una voce inconfondibile, capace di accompagnare generazioni di appassionati di calcio – si legge –. Oggi ci ha lasciato Bruno Pizzul, un cronista elegante, un uomo di grande garbo. Il suo timbro resterà nella memoria di tutti gli sportivi, modenesi e non solo. A Modena però lo ricordiamo con affetto anche per la sua visita all’Acetaia Comunale il 28 settembre 2010".

Elio Grani, papà di Giuliano, aveva infatti organizzato una rimpatriata proprio con Pizzul, che era stato suo compagno di squadra nel Catania nel 1958. Sabato 27 marzo 2010 Pizzul si fermò anche al PalaPanini per assistere a un combattuto Modena-Macerata, gara 1 dei quarti di finale play off vinta 3-1 dalla Lube. Una notizia che "non avremmo mai voluto commentare": così, Pizzul dava il suo commiato ai telespettatori di Italia-Argentina, semifinale mondiale di Italia ‘90, così il pensiero di migliaia di appassionati quando è stato dato ieri l’annuncio della sua scomparsa.