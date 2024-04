"Dal Palazzo Comunale fino al Castello: tutti i prossimi passi per la ricostruzione"

Un lungo applauso (affettuoso e quasi liberatorio) ha accolto l’annuncio della riapertura del Duomo di Finale che il parroco don Daniele Bernabei ha dato alla fine della solenne Messa di Pasqua. La chiesa parrocchiale, seriamente danneggiata dal terremoto di 12 anni, riaprirà nel pomeriggio di domenica 26 maggio. Sarà il primo edificio monumentale storico che riaprirà a Finale dopo il sisma, e sarà come ritrovare finalmente uno dei luoghi più cari ai finalesi.

Nel frattempo, il sindaco Claudio Poletti ha pubblicato sui canali social del Comune alcuni post e video per fare il punto su alcune altre opere legate alla ricostruzione. Per quanto riguarda il cantiere dedicato alla nuova palestra del centro sportivo (per un importo di un milione e 800mila euro), stanno arrivando giornalmente le capriate prefabbricate, le coperture e i pannelli laterali che completeranno la struttura. "Si procederà poi con i lavori interni, la pavimentazione e l’impiantistica, tutto nel rispetto del cronoprogramma stabilito e comunicato di recente", ha detto il sindaco. Proprio il mese scorso, durante un’assemblea, il sindaco ha indicato fra luglio e agosto la consegna del nuovo impianto sportivo. A proposito dei lavori alla piscina coperta, l’8 aprile scadranno i termini di aggiudicazione alla ditta vincitrice (l’unica che si è presentata) e quindi le opere verranno affidate direttamente. In apertura della seduta del consiglio comunale dei giorni scorsi, Poletti ha anche fornito alcuni aggiornamenti relativamente ad altre importanti opere della ricostruzione pubblica.

È stata firmata la convenzione con la Regione con cui vengono designati i Rup - Responsabili unici del procedimento sia per la ricostruzione della Torre dei Modenesi (con un importo a disposizione di un milione e 260mila euro), sia per il Castello delle Rocche (con un importo di 8 milioni di euro che si aggiungono ai 500mila euro stanziati per le nuove opere di messa in sicurezza, in corso da alcuni giorni).

Pochi giorni fa all’albo pretorio comunale sono state pubblicate le delibere relative ad alcune opere necessarie per l’avvio dei lavori al castello: i materiali del Museo Civico, che erano collocati in un’ala del castello, verranno trasferiti a Villa Finetti, mentre da Villa Finetti diversi faldoni saranno portati ai magazzini comunali. È stata anche incaricata una ditta per la pulizia e la sanificazione dei locali.

Il sindaco ha anche fornito un aggiornamento sulla ricostruzione dello storico Palazzo Comunale.

"Entro pochi giorni confido che venga consegnato il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dalla Regione – ha detto in Consiglio –. Quindi il progetto dovrà essere verificato da un ente accreditato. Si procederà poi con il bando per la direzione dei lavori e il bando per l’assegnazione dei lavori. L’obiettivo è di arrivare alla consegna dei lavori prima di Natale". Alcune complessità riguardano la situazione del teatro Sociale: "Confidiamo di integrare la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica entro la seconda parte dell’anno", ha concluso Poletti.

Stefano Marchetti