Dal Pnrr 710mila euro per alloggi popolari

Unità abitative destinate ad emergenza abitativa, a Fiorano, nell’immobile sottratto alla criminalità organizzata di via del Commercio 19, parte del ‘Centro della legalità Lgt Lorenzo Mosto’ che ospita anche "Arnia - la dispensa del Distretto". Per la realizzazione del progetto Housing First c’è un finanziamento PNRR di 710mila euro in capo all’Unione dei Comuni, che permetterà interventi di manutenzione straordinaria da cui nasceranno due aree distinte: una per persone con problemi di salute mentale o in situazioni di disagio socio–abitativo cronico, un’altra destinata ad interventi di housing temporaneo.