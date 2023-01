Dal poeta Rentocchini alla Fondazione Iris, torna l’inserto della città

Torna in edicola martedì 24 gennaio l’inserto ’Sassuolo da vivere’, 16 pagine dedicate alla città con approfondimenti sull’economia, l’enogastronomia e l’associazionismo del territorio.

In questo numero ci siamo dedicati al quartiere Rometta, una città nella città, con i suoi negozi storici e tanti servizi a ’chilometro zero’. Rometta è anche il quartiere dei bambini, una zona a misura di famiglie che vanta una delle edicole più longeve della città.

Troverete nell’inserto anche una ampia e articolata intervista a Emilio Rentocchini, uno tra i più grandi poeti italiani contemporanei, che annuncia la sua decisione di posare la penna e smettere di scrivere. E ancora, uno sguardo sulla cooperativa sociale Concresco, fondata nel 2013, che ha scelto di fare della differenza una risorsa.

Per il capitolo economia, una pagina è dedicata alla Fondazione Iris Ceramica Group che agisce per la tutela dell’ambiente e per favorire uno sviluppo sostenibile oltre a una maggiore coesione sociale; mentre l’altra pagina racconta la sicurezza sul lavoro tramite la società di consulenza Ecoricerche.

Passando poi ai sapori del territorio, è la volta della Tenuta Vandelli che si occupa di viticoltura a San Michele dei Mucchietti.

E ancora, una anteprima di tutti gli eventi del 2023 grazie all’instancabile Pro-Loco. Infine, per lo sport il nuovo traguardo di Maria Luisa Filangeri, capitano del Sassuolo femminile, fresca di laurea in Scienze motorie.