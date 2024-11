Dal prossimo anno al via il liceo Steam

Partirà con l’anno scolastico 2025/2026 il nuovo liceo internazionale Steam a Carpi, nel format progettato da Confindustria Emilia (Steam sta per Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). E avrà sede nel Tecnopolo universitario di Carpi in via Corbolani, in base a un accordo con UniMoRe alla quale l’immobile è stato concesso in comodato d’uso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, ai fini della gestione. Dopo i rumors sempre più insistenti, l’‘ufficialità’ arriva dalla stessa Confindustria Emilia che ha invitato i propri associati all’incontro di presentazione dell’offerta formativa, all’open day, il prossimo 22 novembre, proprio presso il Polo Universitario dove sarà ospitata la scuola paritaria, dove già si tiene il corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Engineering. L’incontro di presentazione organizzato da Confindustria è funzionale alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte degli studenti (ci sono già carpigiani che frequentano questo liceo a Bologna) : dopo servirà l’accreditamento del Ministero dell’Istruzione e si procederà all’individuazione di insegnanti.

Il liceo Steam si pone come un istituto privato, ma riconosciuto dal Ministero, con un piano di studi di durata quadriennale ricalcato sul curriculum Cambridge e che, con un anno di anticipo sui licei statali permette di accedere all’esame di inglese A-level in collaborazione con Cambridge International, visto che parte degli insegnamenti vi si svolgerebbe in inglese, e all’esame di Stato che permette poi di iscriversi alle Università di tutto il mondo. Le risorse saranno stanziate da Confindustria, mentre l’operazione si pone come ‘neutra’ (non spese né guadagni) sia per il Comune che per la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi anche se, come afferma il presidente dell’Ente, Mario Arturo Ascari, "siamo assolutamente favorevoli alla presenza del liceo Steam di Confindustria all’interno del Polo Universitario perché questa operazione potrebbe fortemente accelerare l’attivazione della laurea triennale a Carpi. E il nostro obiettivo è proprio quello di avere il ciclo completo, facendo seguire alla scuola superiore il corso di laurea triennale e magistrale". Dunque, per quattro anni, le lezioni dell’innovativo liceo si svolgeranno nella struttura della Fondazione gestita dall’Università. E sotto l’aspetto dell’attivazione del corso di laura triennale, il ruolo di Confindustria diventa sicuramente importante.

Maria Silvia Cabri