Dal rebus neve al caro energia. Ma i monti non perdono appeal

Il mondo dello sci contro tutte le previsioni meteo-catastrofiste è vivo e lotta insieme a noi. Mentre l’autunno estivo con temperature da caldo record evolve finalmente nell’autunno classico, il variegato popolo della neve pensa già alle discese in bianco. Prepara attacchi, sci, scarponi e pensa alla meta. Le prenotazioni in anticipo, soprattutto per Natale e Capodanno, stanno registrando un sensibile incremento. Ovviamente è una tendenza generale e non una certezza per tutte le stazioni sciistiche d’Italia. Ma è un buon segnale diffuso dall’Osservatorio del turismo montano di Jfc per Skipass, la fiera della neve e della montagna in corso a Modena. Intanto alcune cifre per inquadrare la stagione invernale alle porte. La montagna bianca italiana vale circa 10 miliardi e 300 milioni di euro, dove il consuntivo della stagione invernale 2022-2023 è segnato da una forte ripresa del fatturato (oltre 1,5 miliardi rispetto all’inverno precedente pari a +17,6%) e dell’utile (+16,1%), se si considerano il sistema dell’ospitalità, gli impianti di risalita e i servizi di ristorazione, di commercio e delle attività ricreative attorno al mondo del turismo invernale, che ha segnato un incremento del 15,7% delle presenze nelle località sciistiche. Ora la scommessa è mantenere questi livelli che l’anno scorso, pure in Appennino, sono stati resi possibili anche dalle presenze di stranieri e dal ritocco dei prezzi applicato su tutti i servizi della filiera.

Saranno "l’incertezza e la mancanza di stabilità" i veri ostacoli alla stagione invernale 20232024. Skipass Panorama Turismo prevede un andamento ondulatorio in un contesto "non certo brillante", evidenziando però "segnali confortanti" che potrebbero migliorare la situazione e dare slancio positivo al settore delle montagna bianca, che potrà contare per la prossima stagione, secondo le previsioni, almeno cinquanta giornate effettive di sci e divertimento. Ciò che preoccupa maggiormente gli operatori sono i costi energetici da sostenere per assicurare un manto adeguato alle esigenze degli sciatori, come pure il nodo delle temperature, che devono essere necessariamente basse per garantire almeno l’innevamento artificiale. L’Appennino emiliano l’anno scorso in realtà ha sofferto per la neve a intermittenza, ma il "pronto soccorso" del governo e della Regione ha rimediato con ristori e finanziamenti in dirittura d’arrivo. Se il freddo si farà sentire, secondo l’analisi dell’Osservatorio su 61 località, Appennino emiliano compreso, tra impianti di innevamento artificiale, piani di accumulo neve e gestione dei bacini, lo sci sarà ugualmente garantito. Poi un po’ di classifiche. Nell’elenco delle migliori località "family friendly", accoglienti per le famiglie, vince la corsa Madonna di Campiglio, seguita da Cortina e Courmayeur. Sestola (Modena), capitale del Consorzio del Monte Cimone in Appennino, è al 18esimo posto e considerata la concorrenza non è poi così male. Nel campionato dei comprensori più accoglienti vince la corsa l’Alta Badia, davanti a Madonna di Campiglio e Val Gardena col Monte Cimone al 18esimo posto. Comprensori con i prezzi più convenienti: medaglia d’oro alla Val di Fassa davanti a Via Lattea e Ponte di legno-Tonale, Monte Cimone in nona posizione. Anche se non compare in queste classifiche, è in buona salute anche il Corno alle Scale, sulla montagna di Bologna, con operatori molto attenti anche alle proposte collaterali alla neve. Tasto dolente: l’Osservatorio prevede per la stagione in arrivo un aumento medio del 7-8% dei prezzi, spinto dai costi dell’energia. Intanto il sentimento di chi frequenta la montagna con gli sci sta cambiando con tendenza ad allungare il weekend. Il turista apprezza sempre di più un soggiorno fatto di esperienze, quindi accanto all’emozione di una discesa chiede, anche ai maestri di sci, la possibilità di esplorare l’ambiente, capire la natura, avere una fotografia vissuta del territorio. E una volta appoggiati gli sci nella ski room, anche la possibilità di soddisfare la vacanza attraverso buona tavola e narrazione dei prodotti locali. E l’offerta, per essere sempre più competitiva, deve prevedere attività collaterali allo sci, come ciaspolate, passeggiate notturne, eventi sulla neve, la scoperta dei piccoli borghi. Tutti gioielli che esistono già, non bisogna inventarli. Basta metterli in ordine ed esporli in vetrina.