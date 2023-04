Dal ’Requiem’ di Mozart alle note del mandolino

Con il weekend torna la nostra panoramica su alcuni appuntamenti musicali da non perdere. Stasera alle 20.30 – come abbiamo già approfondito – al teatro Comunale di Modena torna la Filarmonica Toscanini, diretta dal brillante maestro Alpesh Chauhan, con il violoncello solista di Pablo Ferrandez: in programma la "Sinfonia Fantastica" di Berlioz, con "Città nascoste", nuovo brano di Fabio Massimo Capogrosso e la rapsodia ebraica "Schelomo" di Ernst Bloch. Sempre stasera alle 21, presso la chiesa del Voto, sarà tutto dedicato a Mozart il concerto promosso da Modena Musica Sacra e dalla Fondazione I Musici di Parma: in apertura i tre cori, Pueri Cantores, Juvenes Cantores e Schola Polifonica (oltre ottanta voci), insieme all’orchestra I Musici di Parma, eseguiranno il celebre mottetto "Ave Verum" e il "Laudate Dominum", canto di lode al Signore per il creato. A seguire, si ascolterà l’imponente ed emozionante Messa di Requiem in Re minore K626, capolavoro di Mozart, diretta dal maestro Daniele Bononcini: solisti saranno il soprano Maria Francesca Rossi, il contralto Sayumi Kaneko, il tenore Gianluca Moro e il basso Andrea Pellegrini. Ingresso gratuito. Il Requiem fu l’ultima, sofferta composizione di Mozart che morì nel 1791 prima di averla completata: avvolta da leggende e misteri, ha ispirato anche la trama del film "Amadeus" di Milos Forman, che proprio su questo capolavoro innesta la presunta rivalità fra Mozart e Salieri.

Oggi alle 18, all’auditorium della corale Rossini (via Borri), la rassegna "Protagonista il mandolino" propone "Danze, immagini e variazioni" con il Quartetto Prisma da Mendrisio, Svizzera. Il concerto di Clara Ponzoni - Borsani, Giovanni Merisi. Giorgio Borsani e Gianluca Fortino (due mandolini, mandola e chitarra) è ispirato all’idea di ‘movimento’: il movimento di danza in valzer di Cavallari e Marucelli, ma anche la "Danza di un piccolo fauno" di Berruti, autore in voga nella prima metà del ‘900, fino al GilsSamba, originale tributo al ballo sudamericano per eccellenza. E domani sera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est, gli Amici della Musica ospitano il recital "Dall’Africa all’Europa" del pianista Gabriele Carcano, con "una serie di lavori – spiega il musicista – che prendono ispirazione dall’Africa o che ho voluto provare a mettere in dialogo: nella prima parte l’esplorazione del ritmo e l’assorbimento di una certa tradizione popolare in Onovwerosuoke e Bartok, nella seconda l’esplorazione di sonorità e immagini di Silvia Borzelli e Debussy".

