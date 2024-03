Dal riordino al ’journal’ personale: "Dobbiamo prenderci cura di noi"

Con lo stile di vita di oggi è sempre più complicato dedicare un po’ di tempo a noi stessi. Bastano un pizzico di costanza e piccole azioni quotidiane.

Bevete almeno due litri d’acqua al giorno

Quante volte abbiamo sentito la raccomandazione ’bere tanto fa bene alla salute’. Molti la prendono sottogamba. Non dimentichiamo che bere depura e favorisce la digestione, combatte la

stitichezza, rinforza le difese immunitarie, rende la pelle più elastica e previene la formazione di rughe. E se mi dimentico di bere? Nessun problema! Esistono app che ce lo ricordano con

una notifica. Consiglio: portate con voi una borraccia, ottime quelle divise in sezioni che vanno dalla mattina alla sera.

Fate ordine intorno a voi

A casa, al lavoro, sulla scrivania, negli spazi che frequentate. Sembra stancante, ma è di grande aiuto! Riordinare è un’attività rigenerante e aiuta a livello psicologico. E se non ne ho voglia? Niente paura! Provate ad ingannare il vostro cervello. Proprio così! Anziché vederlo come un dovere, associatelo a divertimento, tranquillità, creatività. Il riordino è una buona occasione per cambiare non solo lo spazio intorno a voi, togliendo o aggiungendo cose, ma soprattutto voi stessi.

Create una routine

Prendetevi 5 minuti: sedetevi e organizzate la vostra giornata. Date precedenza agli impegni più importanti. Potete farlo su qualunque cosa: le note del telefono, un’agenda, un foglio di carta. Aggiungete poi alla vostra routine una piccola lista di obiettivi da raggiungere durante la giornata. E se non ho orari fissi? Consiglio: create una ’To-do list’, una lista di cose da fare.

Create un journal

Ognuno di voi, almeno una volta nella vita, ha provato a scrivere un diario. Il journal è simile, con un po’ di cambiamenti. Potete scrivere ogni cosa ma in particolare focalizzatevi sui vostri pensieri, sulle cose che richiedono un ulteriore tempo di riflessione o semplicemente ciò che avete in testa. Consiglio il journaling perché aiuta molto lo sviluppo personale e a conoscere meglio il proprio io. Potete personalizzarlo come più vi piace, per es. incollando piccole cose che hanno attirato la vostra attenzione (un francobollo, una fogliolina…)

E se non mi piace scrivere ma vorrei fare journaling?

Potete comunque creare un journal dividendolo in sezioni: cose belle, cose brutte, emozioni. Potete inserire parole chiave. Ricordate che il journal deve essere uno strumento per riflettere: c’è chi riflette disegnando, chi scrivendo, chi parlando con conoscenti e se stesso. Piccole o grandi che siano le nostre azioni quotidiane, ricordiamoci che ogni cosa ha un impatto su noi stessi.

Vi lasciamo non solo con alcuni consigli preziosi e particolari, ma anche con un compito: qualunque cosa accada nel futuro, prendetevi cura di voi stessi e fatevi una coccola.

Redazione ’Giornalino scolastico’ dell’IC San Felice s/P e Camposanto